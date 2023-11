Una chica se encuentra a su perro borracho al llegar a casa

Una joven, al llegar a casa, se encontró con su perro en un estado peculiar: completamente borracho. Al investigar el origen de esta inusitada situación, descubrió que su peludo amigo había consumido la mitad de una botella de Baileys y la mitad de una botella de ginebra.

El perro, visiblemente tambaleante, caminaba con dificultad, evidenciando los efectos de la inesperada ingesta alcohólica. El insólito episodio se volvió viral en redes sociales, generando reacciones divididas entre los usuarios.

Por un lado, algunos expresaron su asombro con comentarios jocosos, como: "Cuando me reencarne no diré nada, pero habrá señales". Sin embargo, otro sector de la audiencia manifestó su preocupación por la salud del animal, indicando que la situación no era para tomar a la ligera.

Comentarios como "Esto no es gracioso. Es grave. Debería llevarlo de urgencias porque su metabolismo no es el mismo. Para ellos, literalmente, se metieron veneno en el cuerpo" reflejan la inquietud de quienes temen por el bienestar del perro.