"¿Crees que los inmigrantes tienen que tener los mismos derechos que un español?"

La cuenta de Tik Tok de "Mamireportera" llega a más de un millón de seguidores. En ella hace videos donde se desplaza a zonas concurridas de Madrid para realizar diversas preguntas a las personas que se encuentran por la calle, las temáticas son muy variadas, al igual que las respuestas.

El último video que ha subido a sus redes se ha hecho viral en las últimas horas y llega a más de tres millones y medio de reproducciones. En él pregunta a un ciudadano cubano, si cree que debe tener los mismos derechos que ella o cualquier persona que sea de Madrid, y su respuesta ha generado gran polémica en las redes sociales:

"Yo creo que debemos tener igualdad ante la ley. Pero, por ejemplo, la sanidad o una ayuda social, pues creo que los españoles deberían tener la prioridad sobre quien viene de afuera, como tú priorizas a tus hijos, antes de alguien que no conoces".

La reportera, tras sus declaraciones le pregunta por qué: "Porque así es como funciona, primero tengo que tener a los míos protegidos y luego, si me alcanza, con mucho gusto ayudo a los demás. Pero tú no puedes desproteger a un español para protegerme a mi como emigrante. Si yo como emigrante que vengo a España, empiezo a pedir ayudas, me convierto en una carga pública. Y yo creo que si no alcanza para los españoles, no debería de haber un excedente para que muchas personas vivan de la carga pública, es decir, vivan de pedir ayudas"

Estas declaraciones han suscitado mucho revuelo en las redes sociales, sobre todo en X (antiguo Twitter), donde muchos usuarios han comentado el video a favor de sus palabras y otros muchos completamente en contra.