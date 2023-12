El Colegio de Abogados de Madrid estrena canal en TikTok para celebrar la Constitución, ¿y los bufetes?

La red social TikTok se abre al mundo legal y de la abogacía, aunque con reticencias. Hoy, coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) estrena su canal en esta plataforma para acercar el conocimiento jurídico a la sociedad, conectar con los colegiados más jóvenes e incrementar la notoriedad e influencia de la institución en el ámbito digital. Un paso valiente en el sector legal, ya que son pocos los letrados y los bufetes que dan el salto a producir contenido para esta red social, centrada en un público juvenil y muy participativo.

Para el ICAM, estar en TikTok supone un un esfuerzo por conectar con las nuevas generaciones y facilitar el conocimiento de los principios legales básicos, aprovechando que hoy, 6 de diciembre, se celebran 45 años de la Carta Magna. En su cuenta [@icam_es] explicará y divulgará los aspectos clave de la Constitución Española y los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía, en una plataforma que le permite utilizar formatos más sencillos y atractivos.

Pero TikTok no es para todos los bufetes ni para todos los abogados, sobre todo porque se trata de una plataforma que se caracteriza por su tono más relajado y divertido. La estrategia de comunicación de los despachos y el posicionamiento de marca señalarán el camino a seguir, explica Yahaira Agredo, consultora de Venize Comunicación, especializada en el sector jurídico. ¿Cuándo no es recomendable para un despacho subirse a la ola de esta red social? "Cuando la estrategia de comunicación se basa en la formalidad extrema y en la seriedad absoluta. Si la imagen de la organización o el contenido que se desea compartir requieren un tono más tradicional y conservador, TikTok podría no ser la plataforma más adecuada", apunta.

El enfoque es la clave para decidir entrar o no. "En el caso de ICAM, y en línea con el objetivo de llegar a ese sector más joven de la abogacía y acercar el conocimiento jurídico a la sociedad general, es un paso interesante", opina Susana Claudio, directora de la agencia Band 1. La plataforma, asegura, ofrece mucho potencial para acceder a un público alejado de los medios convencionales y de los mensajes institucionales con un formato más tradicional.

Pero no lo ve claro cuando habla de despachos, "especialmente cuando se trata de abogacía de los negocios", sostiene. Para saber si es conveniente o no entrar en esta plataforma con una cuenta institucional, es importante analizar el retorno de estar en TikTok y si el público objetivo al que apunta la empresa se encuentra en esta red social. Por otra parte, está "el tono" que se utiliza en esta red social, "muy alejado del que emplean los despachos", explica.

A pesar de ello, las consultoras admiten que cada vez hay más bufetes e instituciones que se plantean dar el salto a TikTok. Algunas de las claves para adoptar esta decisión, además de tener en cuenta el público objetivo al que se quiere llegar, pasan por planear el tipo de contenido que se quiere difundir y los mensajes que hay en ellos. También es indispensable determinar si la presencia en esta plataforma está alineada con los valores de la firma o institución y qué esperan los usuarios, que normalmente buscan entretenimiento o informarse con un tono más distendido y creativo.

Las consultoras de comunicación digital indican que se necesita constancia, originalidad, escucha activa de la audiencia y apostar por un contenido humano y amigable. Todos estos consejos apuntan a acercar el despacho o la institución (en el caso de los colegios de abogados) al público para transmitir sus mensajes con eficacia.

Desde el ICAM han explicado que entre las ventajas de TikTok están la posibilidad de elaborar contenido divulgativo y entretenido, incluso para los términos jurídicos complejos, pero con explicaciones breves y claras. También permite ofrecer consejos legales y facilita la aclaración de asuntos de actualidad en el ámbito del derecho, fomentando la la interacción y el diálogo que refuerce una mayor conciencia legal entre la comunidad. Hoy se centrarán en explicar la Constitución, pieza fundamental del Estado de derecho, en su 45 aniversario.