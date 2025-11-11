El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, presidió este martes en Madrid la ceremonia de entrega de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al director general de la Seguridad Nacional y de la Vigilancia del Territorio de Marruecos, Abdellatif Hammouchi.

Se trata de la más alta distinción que la Guardia Civil otorga a personalidades extranjeras, en reconocimiento a su contribución destacada a la cooperación en materia de seguridad.

La ceremonia contó con la presencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, del general de brigada Luis Balés Piñero, responsable del servicio de inteligencia de la Guardia Civil, así como de varios altos cargos de seguridad de ambos países.

Reconocimiento a una cooperación ejemplar entre Marruecos y España

Durante su intervención, Grande-Marlaska subrayó que esta condecoración representa un reconocimiento del Gobierno español al papel clave de Hammouchi en el fortalecimiento de la asociación estratégica en materia de seguridad entre Marruecos y España.

El ministro destacó los “esfuerzos excepcionales” del responsable marroquí en la modernización de los servicios de seguridad de su país, que han convertido a Marruecos en referente internacional en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada.

Grande-Marlaska reafirmó además el compromiso de España de seguir estrechando la cooperación con el Reino de Marruecos, especialmente de cara a la Copa Mundial de Fútbol de 2030, que ambos países coorganizarán. Según el ministro, este evento representa una oportunidad única para reforzar los lazos de fraternidad y colaboración entre los dos reinos.

España distingue a Abdellatif Hammouchi con la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil Ministerio del Interior

Un símbolo de confianza mutua y coordinación operativa

Los mandos de la Guardia Civil resaltaron, por su parte, que esta condecoración refleja la estima y confianza que une a la Guardia Civil española y al polo DGSN-DGST marroquí, en el marco de una cooperación privilegiada en temas de seguridad y de interés común.

La entrega de la Gran Cruz fue aprobada recientemente por el Gobierno español, a propuesta del ministro del Interior, como reconocimiento a los esfuerzos continuos de Hammouchi en fomentar una cooperación operativa sólida y eficaz entre ambos países.

Al margen de la ceremonia, se celebraron reuniones bilaterales entre Hammouchi y altos responsables españoles, centradas en reforzar las operaciones conjuntas contra el terrorismo, el extremismo violento y la delincuencia transnacional, incluidos el tráfico de drogas, la trata de personas, la inmigración ilegal y la ciberdelincuencia.

Una relación de confianza consolidada

No es la primera vez que España reconoce la labor del alto responsable marroquí. En 2014, Abdellatif Hammouchi ya había sido distinguido con la Cruz de Honor al Mérito Policial con Distinción Roja, una de las más altas condecoraciones del país, en reconocimiento a su papel fundamental en la creación de un modelo ejemplar de cooperación policial entre Marruecos y España.