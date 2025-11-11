Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy: jornada 10 de la fase regular de la Euroliga

El escolta del Valencia Basket Xabier López-Arostegui reconoció la dificultad del partido de este martes ante el Real Madrid en la décima jornada de la Euroliga y compartió algunas de las claves para que su equipo se haga con la victoria en el encuentro que se disputará en el Roig Arena.

"La ambición y la concentración tienen que ser máximas para hacer un buen partido otra vez, para volver a jugar bien, reencontrarnos con nuestro juego e intentar competir para conseguir otra victoria. Si somos capaces de hacer las cosas bien y somos fieles a nuestro juego, jugamos con energía, defendemos y corremos, somos un equipo que le puede poner en problemas ", explicó López-Arostegui este lunes en declaraciones facilitadas por el club.