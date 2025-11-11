Directo
Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy: jornada 10 de la fase regular de la Euroliga
Scariolo busca llevar a los blancos al mejor momento de la temporada, ante el Valencia que llega con la misma necesidad de consolidarse entre los seis primeros
El Valencia Basket recibe al Real Madrid este martes 11 de noviembre a las 20:30 por la jornada 10 de la Euroliga 2025/26, en un enfrentamiento entre dos plantillas con balance 5-4 que pelean por la zona alta. El equipo taronja, dirigido por Pedro Martínez y con el plantel completo, intentará ante su público frenar la positiva racha blanca en todas y recuperar sensaciones tras dos derrotas como visitante. En frente, el Real Madrid de Sergio Scariolo llega en plena dinámica ganadora, con el objetivo de prolongar sus cuatro triunfos consecutivos (incluyendo todas las competiciones) y confirmar su candidatura al liderato europeo en el Roig Arena, una de las canchas más exigentes del torneo.
Última hora del Valencia Basket - Real Madrid: jornada 10 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online
Ejercicios de calentamiento
Ya está el Real Madrid haciendo ejercicios de calentamiento en la cancha. En tres cuartitos de hora tenemos el partido en juego.
Todo listo en Valencia
Ya está todo listo en el Roig Arena de Valencia, que en poco más de una hora se va a llenar hasta la bandera para vivir este gran encuentro.
López-Arostegui: "Podemos ponerlos en problemas"
El escolta del Valencia Basket Xabier López-Arostegui reconoció la dificultad del partido de este martes ante el Real Madrid en la décima jornada de la Euroliga y compartió algunas de las claves para que su equipo se haga con la victoria en el encuentro que se disputará en el Roig Arena.
"La ambición y la concentración tienen que ser máximas para hacer un buen partido otra vez, para volver a jugar bien, reencontrarnos con nuestro juego e intentar competir para conseguir otra victoria. Si somos capaces de hacer las cosas bien y somos fieles a nuestro juego, jugamos con energía, defendemos y corremos, somos un equipo que le puede poner en problemas ", explicó López-Arostegui este lunes en declaraciones facilitadas por el club.
Scariolo: "El Valencia es uno de los mejores de Europa"
El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, no esconde que visitar este martes en la Euroliga al Valencia Basket, "uno de los mejores equipos de Europa", es en la actualidad "una de las tareas más complicadas" en la competición, aunque celebra que la afronten en "el buen camino" tras tres victorias consecutivas a domicilio.
"Jugar en Valencia es una de las tareas más complicadas ahora mismo en Euroliga. En este inicio de temporada, el Valencia Basket es uno de los mejores equipos de Europa y este año tienen incluso más profundidad, talento calidad y experiencia. Es un equipo muy bien organizado y que impone un ritmo muy alto", señaló Scariolo a Real Madrid TV.
Juntos en la tabla
Cuando llevamos ya nueve jornadas -y estamos inmersos en la décima-, el Real Madrid y el Valencia Basket van juntos en la clasificación general. Los de Scariolo son sextos, mientras que su rival está séptimo, ambos con cinco victorias en nueve partidos. De momento, los dos están dentro del playoff que da acceso a la Final Four.
¡Bienvenidos a la Euroliga!
Buenas tardeeeeeeeeees. Bienvenidas, bienvenidos a la décima jornada de la Euroliga, donde se van a enfrentar el Valencia Basket y el Real Madrid. Ya se va preparando todo en la ciudad del Turia para vivir un partidazo. ¡Aaaarrancamos!
