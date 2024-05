Gonzalo Bernardos asegura que el ganador de 'Pasapalabra' "se equivoca" y defiende: "En España nos sobran listillos y nos faltan inteligentes"

El pasado viernes 17 de mayo, el programa ‘Más Vale Tarde’ de laSexta entrevistó al economista Gonzalo Bernardos para discutir sobre la fiscalidad que afecta al reciente ganador de ‘Pasapalabra’, Óscar Díaz, quien se ha llevado un premio cercano a los dos millones de euros. Bernardos calificó de "injusto" el porcentaje que Óscar deberá pagar a Hacienda y criticó el sistema impositivo actual en España.

Según Bernardos, la diferencia entre cómo se gravan las rentas obtenidas a través del salario y aquellas derivadas del ahorro es significativa y perjudicial para quienes ganan dinero mediante su esfuerzo y conocimientos. "Creo que es injusto que a Óscar se le grave más de lo que se le gravaría por ganancias en Bolsa e inmobiliarias. Y creo que hay que darle ejemplo a la población porque, en España, nos sobran listillos y nos faltan inteligentes", explicó el economista en su intervención.

Por su parte, Óscar Díaz, tras ganar el popular concurso de Antena 3, había expresado su conformidad con el pago de impuestos. "Creo en la progresividad de los impuestos. No me duele, en absoluto. Me parece justo", afirmó. Estas palabras fueron bien recibidas por Iñaki López, presentador de ‘Más Vale Tarde’, quien valoró la comprensión de Díaz sobre el costo de mantener un Estado de Bienestar.

Sin embargo, Bernardos mostró su desacuerdo con esta postura. Argumentó que "se equivoca" al aceptar pagar un 39,5% de sus ganancias en impuestos debido a su residencia en Madrid. "Si un señor, en lugar de ganarse el dinero concursando con su saber, se lo gana especulando, va a pagar con la misma ganancia el 27,3%", añadió, destacando la disparidad en la tributación de diferentes tipos de ingresos.

El economista insistió en la necesidad de reformar el sistema fiscal para premiar adecuadamente el esfuerzo y la dedicación. "No entiendo cómo un señor como Óscar, que da un magnífico ejemplo a la población sobre que el saber no ocupa lugar y que incita a los jóvenes a estudiar y esforzarse, tiene que pagar una parte tan significativa de su premio en impuestos. Una buena parte de la renta que le va a tocar debería estar exenta de impuestos porque es una renta muy trabajada. Hay muchísimas horas de esfuerzo y, quien se esfuerza, debe ser recompensado", subrayó Bernardos.