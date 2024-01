La lengua más complicada para aprender de las más de 7.000 que hay en todo el mundo

La diversidad lingüística en el mundo es enorme, con alrededor de 7.100 idiomas distintos que aún se hablan. Cada idioma posee sus propias particularidades con algunas palabras de una lengua que no se pueden pronunciar o traducir a otra. En relación a las curiosidades que presenta la riqueza idiomática mundial seguro que alguna vez te has preguntado cuál es el idioma más difícil de aprender. Y si no nunca te lo has planteado aquí te dejamos la respuesta que a esta cuestión ha dado un reciente estudio.

Una investigación realizada por "Linguaserve", un portal especializado en idiomas, aborda esta pregunta considerando diversos factores como la estructura gramatical que presenta cada una, la pronunciación, el tipo de escritura y la disponibilidad de recursos que existen para su aprendizaje.

En términos de dificultad desde la perspectiva de un hablante occidental, el chino mandarín se posiciona como el idioma más complicado para aprender. Esto se atribuye a su engorrosa escritura y forma de pronunciar que consta de cinco tonos distintos, incluido el tono neutro, además de la presencia de diversos dialectos regionales con sus respectivos acentos que moldean el uso verbal de una lengua.

En la segunda posición se sitúa el árabe, conocido por la enorme cantidad de sus dialectos que posee y la complejidad a la hora de escribirlo y pronunciarlo.

El japonés ocupa la tercera posición, no tanto por su pronunciación, sino por la necesidad de aprender a leer los sinogramas kanjis derivados del chino. Estos kanjis pueden tener casi 7.000 formas, con diferentes lecturas y significados según su combinación. Tras el chino mandarín, el árabe y el japonés, se encuentran otros idiomas desafiantes como el ruso, el húngaro, el euskera, el polaco y el alemán.

Es curioso observar que muchos de estos idiomas desafiantes también están entre los ocho más hablados en el mundo. Encabezando la lista se encuentra el inglés, seguido del chino mandarín, el hindi, español, francés, árabe, ruso y el portugués. La riqueza y complejidad de estos idiomas son la prueba irrefutable de cuán grande es la diversidad del panorama lingüístico global.