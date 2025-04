La Marina de EE UU filtra por error documentos sobre drones no identificados

Un descuido administrativo ha puesto en evidencia a la Marina de Estados Unidos, que recientemente divulgó por error documentos sin censurar en los que se detallaban encuentros con drones de origen desconocido sobre buques de guerra en 2019. La publicación de estos informes, en un archivo titulado "proposed redaction" (censura propuesta), sugiere que la información debía haber sido editada antes de su difusión. Sin embargo, los datos llegaron al dominio público sin las modificaciones pertinentes, revelando detalles clave sobre las tripulaciones, los incidentes y las respuestas militares, antes de ser retirados horas después.

La filtración, que consta de más de 60 páginas, recoge una serie de encuentros entre marzo y julio de 2019 en los que hasta seis navíos estadounidenses fueron sobrevolados por drones de procedencia incierta. Uno de los casos más alarmantes involucra al USS Bunker Hill, que detectó hasta 11 drones operando en altitudes variables, desde los 1.400 hasta los 21.000 pies. Estas aeronaves, descritas como "drovnis" por algunos expertos, realizaron maniobras que generaron inquietud en la tripulación, acercándose a menos de 500 pies de los buques y rodeándolos durante largos periodos de tiempo.

A pesar de la gravedad de estos incidentes, no existen registros de que la Marina haya intentado neutralizar los dispositivos, lo que ha suscitado un debate sobre la capacidad de defensa de Estados Unidos ante amenazas no convencionales. La falta de una respuesta contundente ha despertado suspicacias: ¿se trata de una limitación tecnológica, una decisión estratégica o, simplemente, una falta de preparación para este tipo de escenarios?

El USS Harpers Ferry tomó la foto de la izq y el USS Zumwalt la de la dcha Espacio Misterio

Posibles implicaciones estratégicas

Uno de los episodios que más incógnitas ha generado ocurrió cuando el USS Paul Hamilton avistó tres drones tipo cuadricóptero sobrevolando el destructor desde la madrugada hasta bien entrada la tarde. En la zona también se encontraba el granelero M/V Bass Strait, con bandera de Hong Kong, pero los intentos de contacto por parte de la tripulación estadounidense fueron ignorados. Este detalle ha alimentado las especulaciones sobre la posibilidad de que estos drones fuesen operados desde embarcaciones cercanas con fines de espionaje.

La ausencia de una reacción militar contundente contrasta con otros episodios recientes en los que la respuesta fue más agresiva. A principios de este año, diversos objetos aéreos fueron detectados sobre varias ciudades estadounidenses, pero las autoridades argumentaron que derribarlos sobre áreas pobladas suponía un riesgo para la ciudadanía. Sin embargo, en mar abierto, donde las posibilidades de daños colaterales son mínimas, la inacción de la Marina es difícil de justificar.

Parte del informe filtrado por error Espacio Misterio

¿Un desafío tecnológico?

Los analistas coinciden en que la capacidad de interferencia y neutralización de drones por parte de las fuerzas armadas debería ser suficiente para contrarrestar estos dispositivos. Sin embargo, el hecho de que estas aeronaves hayan operado con total impunidad sobre buques de guerra abre una pregunta inquietante: ¿son estos drovnis tan avanzados que superan las capacidades defensivas de la mayor potencia militar del mundo?

El fenómeno no es aislado. En los últimos meses, se han multiplicado los reportes sobre la presencia de objetos voladores no identificados en diversas partes del mundo, incluyendo un aumento significativo de avistamientos en Nueva Jersey. El Congreso de EE UU y el Pentágono han mostrado un renovado interés en el estudio de los denominados UAP (Fenómenos Aéreos No Identificados), lo que ha impulsado nuevas audiencias y debates sobre su posible impacto en la seguridad nacional.

Lo que queda claro es que la filtración de estos documentos expone la existencia de información que las autoridades preferirían mantener oculta. Si este material ha salido a la luz por accidente, ¿qué otros datos clasificados podrían estar resguardando los organismos de inteligencia? Por ahora, las preguntas superan a las respuestas y el misterio en torno a estos drovnis continúa sin resolverse.