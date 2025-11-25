“Misión: Restablecer la Historia”, un escape room para empresas que propone celebrar la Navidad de forma diferente

La consultora de recursos humanos Psicosoft ha presentado “Misión: Restablecer la Historia”, una innovadora experiencia gamificada diseñada para transformar las dinámicas de desarrollo, selección y team building dentro de las empresas. Tras años de investigación y pruebas, la organización apuesta por un formato inmersivo que mezcla tecnología, narrativa histórica y aprendizaje experiencial.

El lanzamiento coincide con una época del año clave para las compañías que buscan celebrar la Navidad de manera diferente, fomentando la creatividad, la cooperación y el trabajo en equipo a través de una actividad lúdica y atractiva.

Un viaje por la historia para desarrollar habilidades profesionales

La experiencia sitúa a los participantes en cuatro momentos clave de la historia, donde deberán resolver retos vinculados a figuras tan emblemáticas como Cleopatra, Leonardo Da Vinci o Agatha Christie.

Cada “misión” les exige poner en práctica competencias esenciales del entorno laboral actual, como la comunicación, la resolución de problemas, la resiliencia o la toma de decisiones.

Entre los desafíos se encuentran acciones tan sorprendentes como ayudar a Cleopatra a recuperar su collar, permitir que Da Vinci encuentre inspiración para su musa o salvar a la madre de Agatha Christie.

Más que un simple escape room, Psicosoft propone una herramienta que reproduce comportamientos reales de alto rendimiento, generando aprendizajes prácticos que pueden trasladarse al día a día profesional de los equipos.

Experiencia conectada, evaluable y diseñada para fortalecer vínculos

Cada una de las pruebas se presenta en una “maleta” con identidad propia, mientras que las respuestas quedan registradas en un maletín conectado con el agente histórico correspondiente, lo que permite analizar el desempeño de los participantes.

La actividad, según Psicosoft, resulta especialmente adecuada para cerrar el año laboral potenciando la cohesión interna, fortaleciendo vínculos y ofreciendo una alternativa más original y significativa que las habituales celebraciones navideñas.

“Nuestro objetivo es llevar la gamificación a un nivel superior, creando experiencias que no solo diviertan, sino que también permitan evaluar y desarrollar competencias de forma innovadora y memorable”, explica Sergio Yáñez, director de Innovación de Psicosoft.