Cambio brusco de tiempo en España: la AEMET pone en alerta a once comunidades por nevadas, lluvias, oleaje o viento muy fuerte

La semana estará marcada por un ambiente plenamente invernal: la lluvia, la nieve y el viento serán protagonistas los próximos días. Este martes, un total de once comunidades están en alerta por nevadas, viento y/o temporal marítimo. En Cataluña y la Comunidad Valenciana, las rachas de viento previstas, que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora, mantienen activado el nivel naranja por riesgo importante.

Están en nivel amarillo por nieve Aragón, Castilla y León, Navarra (además por lluvias) y también Cataluña, que también lo está por temporal marítimo y por viento, aunque en este caso en nivel naranja. A estas comunidades se añaden otras zonas en alerta amarilla por temporal marítimo: Andalucía, Asturias, Baleares, Galicia, Cantabria y el País Vasco -estas dos últimas también afectadas por lluvias intensas-, además de la Comunidad Valenciana, que continúa con aviso por rachas muy fuertes de viento.

Fuertes rachas, nevadas destacadas y lluvias intensas

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en el litoral y prelitoral sur de Tarragona podrían registrarse rachas de hasta 100 kilómetros por hora a lo largo del día. En el interior norte de Castellón se esperan valores similares, mientras que en el litoral norte de esta provincia las rachas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En cuanto a la nieve, se prevén espesores superiores a 10 centímetros en el Pirineo oscense y navarro y en el valle de Arán, a partir de los 900 metros, especialmente hacia el final de la jornada. En la cordillera Cantábrica, las acumulaciones superarán los 5 centímetros por encima de los 1.200-1.300 metros en zonas de León, Palencia y Burgos.

Las precipitaciones serán igualmente destacadas en la vertiente cantábrica de Navarra y el litoral de Guipúzcoa, donde se podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en doce horas. En la costa vasca y cántabra, las lluvias podrían rebasar los 15 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

Por otro lado, continúan activos avisos amarillos por temporal marítimo en la costa de Almería y Granada, Baleares, el litoral cántabro y vasco, el noroeste de A Coruña, A Mariña en Lugo, la costa asturiana, diversas áreas de Cataluña y el litoral de Castellón. En Galicia y el Cantábrico, el oleaje podrá alcanzar entre cuatro y cinco metros de altura.

Bajan las temperaturas

El descenso térmico continuará durante la jornada del miércoles, mientras que las precipitaciones perderán intensidad y se limitarán al Cantábrico, alto Ebro, Pirineos y Baleares. La madrigada será especialmente fría, con heladas intensas en el Pirineo y en áreas del interior norte y este, donde ciudades como León o Teruel rondarán los 2 grados bajo cero. Durante el día, el ambiente será frío en la mayoría de las regiones. con mínimas de 10 a 12 grados, salvo en el litoral mediterráneo andaluz, donde se superarán los 20 grados.

El jueves y el viernes predominará el tiempo estable, con madrugadas frías y heladas generalizadas, más intensas el jueves. Las temperaturas seguirán por debajo de los 10 grados en gran parte del norte y centro peninsular, aunque el viernes subirán ligeramente y en el sur de Andalucía se alcanzarán unos 18 ºC.