El cambio radical del tiempo del que avisa la Aemet en Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una jornada marcada por tiempo anticiclónico, con cielos poco nubosos o despejados, en la mayor parte de la Península, aunque durante la segunda mitad del día un frente dejará nubosidad en el tercio norte con algunas lluvias.

La previsión habla de que el día amanecerá poco nuboso con predominio de las nubes altas, con brumas y nieblas durante la mañana en amplias zonas de la meseta, que se irán disipando al mediodía.

Durante la tarde aumentará la nubosidad en el noroeste, donde serán probables algunas precipitaciones débiles y dispersas al final del día.

Las temperaturas máximas bajaránligeramente aunque se mantendrán entre los 14 y 15 grados en toda la comunidad, aunque en puntos de la provincia de Salamanca se podrían superar los 16 incluso durante las horas centrales del día.

Las mínimas, sin embargo, serán bajas e incluso de menos cero grados enla provincia de Soria. Segovia anotará la mínima más alta de la comunidad con dos grados. También se esperan también heladas débiles.

El viento soplará variable y será flojo en general.

La principal novedad serán las nieblas en la meseta, sobre todo a primeras horas del día.

Durante la semana del 10 al 16 de noviembre España seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas, que acabarán dejando lluvia buena parte del territorio.

También en Castilla y León, aunque las temperaturas serán altas para la época en general, y esa es la principal novedad y el cambio del que avisa la Aemet.

El martes es San Martín, y ya se sabe que por estos lares se habla desde tiempos ancestrales del veranillo de San Martín, el último tras el de San Miguel a principios de otoño, antes de que llegue el frío invernal

De hecho,los termómetros podrían dispararse a partir del lunes por encima de los 16 grados en muchos puntos de la comunidad.