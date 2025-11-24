Un guardia civil socorre a una mujer atrapada por el fuego en su vivienda de Mazarrón

Un guardia civil del Puesto Principal de Mazarrón, que se encontraba fuera de servicio, rescató la pasada semana a una mujer de su vivienda en el municipio costero, que estaba presa del fuego y el humo de un incendio.

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del pasado jueves, en el casco urbano mazarronero, cuando un efectivo del Puesto Principal de Mazarrón, que se encontraba franco de servicio, mientras paseaba por una de las calles de la localidad detectó que de una vivienda emanaba gran cantidad de humo por una de sus ventanas.

El guardia civil dio aviso a la patrulla de Prevención de Seguridad Ciudadana que en ese momento se encontraba de servicio. La patrulla, a su vez, también había recibido el aviso por parte de otro vecino que se encontraba en las proximidades del edificio.

El guardia civil que se hallaba en el lugar, al observar que la puerta del edificio donde se encontraba la vivienda incendiada estaba abierta, no dudó en entrar para ver de qué tipo de incendio se trataba y a auxiliar a las personas que se encontraran en la vivienda, a pesar de desconocer el riesgo al que se enfrentaba.

Al subir a la primera planta, se encontró a una mujer, propietaria de la vivienda, en la puerta del domicilio con signos evidentes de haber inhalado una considerable cantidad de humo.

La mujer, que se encontraba rodeada de humo, fue auxiliada por el guardia civil y trasladada fuera del inmueble. Poco después llegó al lugar la patrulla de la Benemérita y halló a la mujer rescatada con la zona nasal ennegrecida por la inhalación de humo, y al guardia civil que la había auxiliado y evacuado.

Los guardias civiles comprobaron que el fuego había tenido su origen en la cocina de la vivienda y que habían generado una notable cantidad de humo, aunque la mujer intentó apagarlo no pudo hacerlo ni evitar la proliferación del humo.

Al lugar acudieron los servicios sanitarios que atendieron a la víctima que, al parecer, presentaba lesiones leves, por lo que fue tratada con intubación de oxígeno y trasladada hasta un centro hospitalario de forma preventiva para descartar otras lesiones.

También participaron en el suceso efectivos de Policía Local y de Bomberos que, estos últimos sofocaron el fuego. La vivienda terminó con daños por el incendio, teniendo los bomberos que colocar ventiladores para desalojar todo el humo del interior de la vivienda.