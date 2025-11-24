Cómo calcular tu pensión de jubilación y los años que te quedan para recibirla paso a paso

Los jubilados están a la espera de una de las noticias más importantes del año. El próximo 28 de noviembre se sabrá el dato adelantado del IPC, que permitirá conocer cuánto subirán las pensiones el próximo año. Aunque ya se estima una mejora considerable del porcentaje, hay quienes esperan con ansia la cifra definitiva. El tema de moda del momento ha hecho que muchas personas se pregunten cuánto van a cobrar de jubilación o cuántos años les quedan para recibir la pensión.

En cualquier caso, la cuenta de derecho y economía @empleado_informado ha hecho un vídeo explicativo sobre los pasos que debes seguir para calcular la pensión de jubilación de manera sencilla y gratuita, que son los siguientes.

¿Cómo calcular mi pensión paso a paso?

1. Métete en Google y busca 'Calcular mi pensión de jubilación y Seguridad Social'

2. Haz click en el primer resultado, que es 'Simulador de pensión de jubilación'

3. Una vez dentro, debes darle a "Simular" y te pedirán que te registres

4. Regístrate a través del SMS. Te pedirán tu nombre, DNI, número de teléfono y fecha de nacimiento. Una vez completados los campos, te llegará un código a tu teléfono móvil

5. Cuando tengas el código, debes introducirlo y automáticamente te llegará un informe con el tiempo que te falta para jubilarte y la pensión que se estima actualmente.

Puedes ver el vídeo explicativo con imágenes de cada paso aquí.

Subida prevista de pensiones para 2026

El sistema de pensiones español afronta en 2026 una revalorización estimada de alrededor del 2,6 %, según proyecciones vinculadas al IPC medio interanual entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. La cifra definitiva dependerá del dato oficial que publique el INE, ya que el 28 de noviembre se difundirá el avance del IPC y el 12 de diciembre se conocerá la tasa armonizada definitiva. Con ese porcentaje, la pensión media de jubilación pasaría de aproximadamente 1.506 €/mes en 2025 a unos 1.545 €/mes en 2026, según cálculos de los analistas.

Además, hay cambios normativos que acompañan esta subida: a partir de 2026 se introducirá un modelo más flexible para calcular la base reguladora de las pensiones, permitiendo que los futuros jubilados elijan entre varias fórmulas según sus años cotizados. También se ajustará la edad legal de jubilación: quienes no alcancen un determinado tiempo cotizado tendrían que esperar hasta los 66 años y 10 meses, mientras que quienes sí cumplan con ese requisito podrían jubilarse a los 65.