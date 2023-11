Una joven casi pierde un ojo por el mal uso de las lentillas: "Perdón por mi cara, llevo una semana llorando"

Las redes sociales se han transformado en una herramienta para compartir experiencias y brindar consejos. Un ejemplo es el de una mujer joven que optó por advertir sobre el uso de lentes de contacto en TikTok.

Esta mujer de 26 años decidió explicar cómo estuvo al borde de perder un ojo debido al uso de lentes de contacto. En su publicación, mencionó: "No sé a cuánta gente le llegará este vídeo, porque seguidores no tengo, pero espero poder ayudar al menor a alguien y que no cometa los errores que he cometido yo",

Expresó su dificultad emocional al compartir: "Esto se me está haciendo muy duro. La idea de perder tu ojo o de no ver como antes veías y pensar en todo lo que quizá ya no vas a poder hacer con normalidad se hace muy cuesta arriba". La joven había utilizado lentes de contacto desde los 13 años.

"Por eso hago esto, porque de verdad deseo que esto no le pase a nadie más. Perdón por mi cara de mierda, llevo una semana entera llorando", añade la joven. "Se me veían los ojos super hinchados cuando usaba lentillas, dejaba de ponérmelas una semana y luego volvía, hasta que decidí ir al médico un día que me dolía mucho el ojo y lo tengo reventado, van a tener que operarme", relató. En el video, agregó: "Existe la posibilidad de perder la visión entera o el ojo incluso".

Antes de concluir, la mujer hizo un llamado a quienes utilizan lentillas para que mantengan una higiene apropiada.