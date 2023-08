Las redes recuerdan a Sánchez su comentario a Thais Villas: "Si la meto me das un beso"

Tras la actual polémica del actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol al darle un beso en la boca a la jugadora de la selección femenina de fútbol, Jenni Hermoso, durante la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo, Luis Rubiales está contra las cuerdas. El desapropiado pico está en boca de todos, incluso de la prensa internacional y la Federación Española de Fútbol se ha visto obligada a convocar una Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el próximo viernes.

Pedro Sánchez también se pronunciaba ante lo ocurrido: "Sus disculpas son insuficientes y hasta inadecuadas". Lo hizo durante la rueda de prensa en la Moncloa para informar de su reunión con el rey Felipe VI de cara a una investidura y tras recibir a las campeonas del mundo, a las que ha anunciado que serán distinguidas con la Medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.

"Las jugadoras lo han hecho todo para ganar, pero el comportamiento de Rubiales demuestra que queda mucho camino por recorrer en igualdad. Lo que vimos fue un gesto inaceptable”, sentenciaba.

Sin embargo, las redes sociales, que son uno de los grandes recopiladores de información actuales, la hemeroteca de las reacciones, no han querido dejar pasar por alto los comentarios del líder socialista y le recordaban una entrevista antigua con otro con la periodista Thais Villas en el programa "El Intermedio" en La Sexta.

En el vídeo, el jefe del ejecutivo en funciones realizaba un comentario en tono humorístico por el que le han crecido los enanos: "¿Qué me das si la meto?". Ante la respuesta de Villas de "todo", Sánchez responde: “Un beso”. Después del silencio de la periodista, el socialista reitera su solicitud como recompensa: «Un beso si me tienes que dar». Thais Villas responde con un tono irónico mirando a cámara y apelando a su mujer: “Begoña, está muy suelto, eh, te lo digo”. Tras la publicación recuperando dicho clip, lo comentarios para el presidente del Gobierno no tardaban en llegar.

Este vídeo vuelve a abrir la discusión en el contexto de igualdad y respeto en la esfera pública, destacando la creciente importancia de las palabras y acciones de las figuras públicas en la construcción de una sociedad más igualitaria y respetuosa.