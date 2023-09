Rufián y Marta Pagola están a punto de ser padres

Marta Pagola, la jefa de prensa del PNV en el Congreso, y Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, están a punto de convertirse en padres, lo que ha añadido un nuevo giro a la relación entre estos dos partidos.

A pesar de que su romance ha sido un tema recurrente de conversación entre sus compañeros de partido y la prensa, la pareja ha mantenido su vida privada en estricta privacidad. Aunque se casaron en junio de 2022, rara vez hacen apariciones públicas juntos, y han demostrado ser extremadamente celosos de su intimidad. Sin embargo, Marta Pagola no oculta su avanzado estado de embarazo y, a pesar de los días ajetreados en el hemiciclo, ha sido vista en varias ocasiones.

La historia de amor entre Pagola y Rufián se forjó en los pasillos del Congreso, y en 2019 oficializaron su relación. Su boda tuvo lugar en junio de 2022 en Irún, la localidad natal de la novia. La ceremonia contó con la presencia de alrededor de cien amigos y familiares. Entre los invitados destacaron figuras prominentes de la política, como Oriol Junqueras, presidente de ERC, y Joan Tardà, exdiputado de la formación catalana en el Congreso de los Diputados. En ese momento, Rufián ya había dejado claro su cariño por la tierra vasca, que visitaba con frecuencia antes de conocer a su segunda esposa.

Para el político de Esquerra Republicana, este será su segundo hijo, ya que tiene un hijo llamado Biel, de 10 años, de su matrimonio anterior con Mireia Varela.Su divorcio atrajo mucha atención mediática, ya que su entonces esposa hizo públicos sus sentimientos y afirmó que la ruptura con Rufián la había afectado profundamente.

En sus redes sociales, expresó su pesar, lamentando la pérdida del amor de su vida, al hombre que había elegido como padre de su hijo, su mejor amigo y su apoyo incondicional. Los ataques directos no cesaron incluso después de la boda de su ex, cuando publicó historias en tono despectivo y adoptó un perro al que llamó Rufi en un gesto que no pasó desapercibido.