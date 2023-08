Sarah Jessica Parker adopta el gato de su personaje en 'Sexo en Nueva York'

En los últimos años, la similitud entre Sarah Jessica Parker y su icónico personaje ficticio, Carrie Bradshaw, ha sido cada vez más evidente. Con dos décadas de ser un ícono de la moda en y fuera de la pantalla, Parker ha reafirmado esta conexión al adoptar al gatito que interpretó un papel importante en el reboot de 'Sexo en Nueva York', titulado 'And just like that'.

El felino, conocido en la serie como Shoe en un guiño a la obsesión de Carrie por los zapatos, lleva el nombre de Lotus en la vida real. Este tierno gatito de pelo largo y tonos marrones y grises fue rescatado junto a sus hermanos por una protectora de animales poco después de su nacimiento. La adopción de Lotus por parte de Parker tuvo lugar en abril de este año, aunque se mantuvo en privado hasta ahora.

La afición de la actriz por los felinos la une al selecto grupo de celebridades amantes de los gatos. Lotus se suma a una familia que ya cuenta con otros dos gatitos adoptados: Rémy y Smila, que llegaron al hogar de Parker en mayo del año anterior, según revela la actriz.

Parker no pudo contener su emoción al compartir la noticia con sus seguidores en redes sociales. Las fotos que acompañan al anuncio muestran a Lotus en toda su belleza felina, con sus grandes y redondos ojos que cautivan a primera vista.

La actriz concluyó su mensaje afirmando: "Si parece familiar, es porque lo es". Queda claro que Lotus, además de aportar alegría a la vida de Sarah Jessica Parker, también encarnará un pedacito de felicidad en el corazón de la actriz y, sin duda, traerá una sonrisa a todos los amantes de los gatos que siguen su historia.