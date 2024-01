La sentencia de Estefania Molina sobre la forma de aprobar leyes del Gobierno: "Pervierte la esencia parlamentarismo"

Estefania Molina ha considerado este martes "buen día para recordar que no se debe gobernar por decreto ley", en referencia al hecho de que durante esta jornada el Congreso de los Diputados someterá a votación los tres reales decretos-ley que el Gobierno de Sánchez aprobó el pasado diciembre, entre el que está la polémica ley ómnibus.

Esta clase de normas con rango de ley nacen y son inicialmente aprobadas directamente por el Consejo de Ministros, que debe justificar la utilización de esta vía excepcional en el que sean legislaciones que presentan una "urgente necesidad" de aprobación, tal y como recuerda la periodista en el mismo tuit. Sin embargo, deben recibir el respaldo de la Cámara baja con más votos a favor de diputados que en contra, es decir, una mayoría simple.

En el caso de que no ocurriera en los 30 días siguiente a que recibiese el visto bueno del Ejecutivo, las normas no acabarían convirtiéndose en ley y, por tanto, decaería su aplicación.

Molina ha señalado que "desde que llegó la fragmentación" al hemiciclo al no existir mayorías parlamentarias permanentes, "se ha vuelto una forma cómoda para quitar poder a los socios pequeños" ya que las normas llegan completas y sin posibilidad de debate o presentación de enmiendas al texto, lo que recorta la posibilidad de modificar o negociar su contenido con otros grupos parlamentarios. Con ello, "se pervierte la esencia del parlamentarismo", criticó la también politólogo.

En esta misma línea, ha defendido que cuando un Gobierno "abusa" de esta figura jurídica el Congreso "se convierte en un bazar". "Al ser lentejas, las tomas o las dejas", ha apuntado en relación al hecho de que se vote sin posibilidad de presentar enmiendas, el resto de partidos políticos "acaban pidiendo cosas que nada tienen que ver con el decreto" a cambio del apoyo de sus escaños a este.

Respecto al paquete de tres decretos que este martes llegan al Parlamento con la duda de si Junts permitirá que salgan finalmente o no adelante, Estefania Molina ha calificado de "colmo" que las normas que regulan estos asuntos (medidas contra la inflación, reforma de los subsidios por desempleo y la ley de función pública, principalmente) se traten de aprobar en forma de decretos leyes porque "se mete de todo, desde una carretera hasta las pensiones" y provoca que "como los partidos no quieren un mal titular", como "tumbaste las pensiones", no tiene otra opción que "apoyar al Gobierno".

"El decreto ley hace Gobiernos fuertes pero ventajosas", ha acabado sentenciando la analista política como cierre al hilo de tres tuits en el que ha compartido su balance de lo último de la actualidad política.