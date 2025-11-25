Siga en directo el desayuno informativo con Alberto Nadal en LA RAZÓN

LA RAZÓN acoge, a partir de las 9:30 de hoy 25 de noviembre, un desayuno informativo con el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal.

Durante el encuentro, que será presentado por el director del periódico, Francisco Marhuenda, se analizarán los temas de actualidad más destacados de la política nacional

Tras el discurso, Nadal responderá a las preguntas de Santiago González, director general de Antena 3 Noticias, Julián Cabrera, director de Informativos de Onda Cero, Ángela Vera, periodista de La Sexta y Carmen Morodo, subdirectora de La Razón.