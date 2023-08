Steve Aoki sorprende pinchando 'La gata bajo la lluvia' de Rocío Dúrcal en Tomorrowland 2023

El esperado festival de música electrónica, Tomorrowland, celebró su edición de 2023 en Boom, Bélgica, con una asistencia masiva de entusiastas de la música de todo el mundo. Entre la impresionante lista de DJs y artistas que se presentaron, destacó el famoso artista estadounidense, Steve Aoki, quien dejó una huella imborrable en el evento al rendir un emotivo tributo a la música en español.

El momento sorprendente ocurrió durante la enérgica actuación de Steve Aoki, cuando entre las vibrantes mezclas electrónicas, sorprendió a los presentes con una versión muy especial de la famosa canción de Rocío Dúrcal, 'La gata bajo la lluvia'. El tema, que Aoki lanzó junto a Ángela Aguilera hacía poco más de un mes, tuvo una recepción excepcional por parte del público.

Con una base electrónica impecable, Steve Aoki hizo que la voz de la querida cantante, Rocío Dúrcal, resonara en el festival mientras entonaba las emblemáticas líneas: "Lo nuestro solo fue casualidad / La misma hora, el mismo boulevard / No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado". La multitud se conmovió con esta interpretación y coreaba cada palabra al unísono.

Pero el momento álgido llegó cuando la canción alcanzó la parte que dice: "Ya lo ves, la vida es así / Tú te vas y yo me quedo aquí / Lloverá, y ya no seré tuya / Seré la gata bajo la lluvia". En un gesto de respeto y pasión por la música de Rocío Dúrcal, Steve Aoki vocalizó estas líneas con gran sentimiento, ganándose aún más el cariño y aplauso de la audiencia.

Con un entusiasmo contagioso, Aoki gritó al micrófono "un, dos, tres" y transformó la interpretación en una explosiva y electrónica remezcla, adaptándose perfectamente al ambiente festivo del Tomorrowland y demostrando su innegable talento como DJ.