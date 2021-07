Chile inicia reapertura tras bajar cifras de COVID

(AP). La región metropolitana y otras 22 comunas de Chile iniciaban el lunes una mayor fase de reapertura mientras las autoridades sanitarias anunciaban la cifra más baja de positividad de los últimos meses.

Hasta el momento 138 de las 345 comunas del país ya se encuentran en fase 3 de las 4 diseñadas en el plan “Paso a Paso”. Esta fase elimina cuarentenas y permite regreso a clases y actividades de mayor aforo como gimnasios, cines, teatros o espectáculos. Asimismo, permite mayor movilidad para los vacunados y que cuenten con el pase de movilidad otorgado por el gobierno. Otras 154 comunas aún se mantienen en fase 2 y deben guardar cuarentena los feriados y fines de semana.

El lunes las autoridades de Salud anunciaron 1.015 nuevos contagios, 25 fallecidos y una positividad de 2,91%, “la más baja de lo que va de este año”, según informó el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac. La cifra de contagiados es también la más baja de los últimos meses.

La ocupación hospitalaria en todo el país se encuentra por debajo del 95% y en el caso de la región metropolitana en el 91%, cifra que no se registraba desde el 2 de enero, señaló Dougnac.

La cifra de personas que ingresan en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por COVID diariamente “continúa descendiendo de manera muy significativa producto justamente de la disminución de los contagios que venimos evidenciando desde hace algunas semanas”, señaló Dougnac. Al día de hoy ingresan 81 pacientes diarios, “63 menos que en la primera ola y 156 menos que en la segunda ola”, añadió.

En el informe se señaló una disminución de 34% para la comparación de casos a 7 días y 44% de casos a 14 días, por lo que hay una baja considerable de casos nuevos, señaló por su parte el ministro de Salud, Enrique Paris, quien indicó que los casos han descendido en las 16 regiones del país.

Los ingresos a UCI han disminuido un 65% y el número de fallecidos un 18% en los últimos 7 días, señaló Paris, quién mandó también un mensaje de cautela. “Esto significa que estamos avanzando. No hemos superado la pandemia, no hemos derrotado al virus”, señaló afirmando que hay que seguir cumpliendo las normas sanitarias y manteniendo el autocuidado.

Más de 13 millones de personas —en un país de 19 millones de habitantes— ya han recibido una primera dosis de la vacuna, es decir, más de un 85% de la población objetivo —de 15,2 millones— y casi un 77% ya ha sido completamente vacunada, señalaron las autoridades.

“Somos el cuarto país del mundo en este momento con una tasa de vacunación más alta”, dijo Paris.

Chile registra hasta el momento más de 1.6 millón de contagiados y casi 35.000 fallecidos por la enfermedad.

