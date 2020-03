Andalucía fabricará un respirador cada dos horas para combatir el coronavirus

“Andalucía se está adelantando”, defendió el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, tras un nuevo Consejo de Gobierno extraordinario para tratar medidas contra el coronavirus. La comunidad se está “moviendo en los mercados internacionales para adquirir test rápidos y cinco millones de mascarillas. Ayer empezaron a llegar y los próximos días llegará un millón más, que concentraremos en los centros logísticos de Córdoba y Sevilla”, apuntó Bendodo, para ser repartidos por la comunidad. Andalucía, explicó Bendodo, “fue la primera comunidad que fabricaba sus propios test. A día de hoy, se realizan 2.000 diarios, en los hospitales de Andalucía” y “llevamos ya 14.000 PCR”. La Junta anunció “un paso más”: " Andalucía en la vanguardia de la innovación". La Junta anunció un acuerdo “con la Universidad de Málaga para fabricar nuestros propios respiradores, que es el material más necesario”. Ya existe un prototipo en el Regional de Málaga y el Virgen de la Victoria de Málaga y se trabaja con científicos e ingenieros de la Universidad de Málaga. “El plazo de fabricación es de dos horas” y “tenemos el ok del Ministerio”, añadió Bendodo. “Los andaluces están en las mejores manos, la de los profesionales sanitarios de Andalucía. Y con un Gobierno con ideas claras y estrategias claras”, defendió.

Bendodo, asimismo, anunció que a partir de mañana “el conteo” de los afectados por coronavirus será más preciso, aportando las cifras “hasta las 9:00 de la mañana”. Por ello, las cifras de mañana se esperan más abultadas, debido a que este primer día, hasta adaptarse el recuento, será de 37 horas y no de 24 (hasta ahora se enviaban los datos al Ministerio hasta las 20:00).

El Consejo de Gobierno también aprobó medidas para que las farmacias puedan llevar medicamentos a sus domicilios a las personas con movilidad reducida; para la elaboración de un catálogo de habitaciones para los profesionales sanitarios (primero en la Costa del Sol, que es donde mayor incidencia tiene el virus en Andalucía); y para la creación de un banco de recursos de edificios y de empresas.

Bendodo sostuvo que, con el 6% de casos actualmente de España, “Andalucía está conteniendo mejor la pandemia, los datos están ahí”. “Quiero poner en valor la fortaleza del sistema de salud público y privado, el esfuerzo de los sanitarios, que tienen la formación y los medios, y los andaluces que han sabido entender la realidad de este asunto”, explicó Bendodo. “Resistiendo juntos es la mejor forma para salir de esta situación”, señaló.

“El Gobierno de España va a encontrar en Andalucía su mejor aliado, ya habrá tiempo de responsabilidades”, añadió el portavoz andaluz. “El virus no tiene ni ideología ni partido político. La coordinación es perfecta. Lealtad pero arrimando el hombro”, apuntó Bendodo antes de las peticiones al Gobierno: “Ese mando único tiene que mandar. Tiene que haber una línea de solidaridad entre comunidades. Necesitamos que el Gobierno de España articule esa cadena de solidaridad y pedimos que dote de material a las comunidades”. La Junta también incidió en que “el material llegue de forma más frecuente y no a cuentagotas como hasta ahora”.

Andalucía “sigue trabajando en los mercados internacionales”. Hoy “se ha puesto en funcionamiento la comisión de seguimiento de compra de material urgente”.

En relación a la compra fallida de test por parte del Gobierno de España, la Junta espera “únicamente que esto no suponga un retraso en el reparto de los test rápidos”. Andalucía está “trabajando también en mercados chinos pero no a esta empresa” que no cumple con los estándares de calidad.

La Junta insistió en que “el Gobierno debe articular dos líneas: la solidaridad y una gran compra que evite competencia entre las comunidades

