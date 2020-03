El desfase entre infectados reales y detectados puede marcar la gestión de la crisis del coronavirus

No sabemos si será un paréntesis. El coronavirus ha puesto en jaque a la sociedad española y en especial a la clase política que tiene que tomar decisiones al galope de la pandemia, de la mano de expertos como los epidemiólogos. Un catedrático del departamento de Análisis Matemático de la Universidad de Sevilla (US), Antonio José Durán, sostiene que éstas dependerán de la información que se tenga a diario sobre la evolución del número de infectados reales, que puede “diferir bastante” del de detectados, por múltiples razones.

En una entrada que alberga el blog del Instituto de Matemáticas de la US, titulada “¿Cómo estimar el número de infectados reales por Covid-19? Los casos de Andalucía e Italia” y fechada el pasado 23 de marzo, Durán defiende que a la hora de optar por paralizar o no concentraciones o actividades educativas, por ejemplo, así como de incrementar o no las medidas restrictivas a las que está obligando Covid-19; será “fundamental” no confundir "los infectados detectados con los reales”.

“Por ejemplo, en el caso de España, decisiones como suspender las manifestaciones del 8 de marzo -8M-, se tomaron con cifras de infectados detectados de unos cientos de personas (en torno a 400 infectados detectados se habían acumulado el 6 de marzo)”, asevera en su “post”. Y cose: “Si comparamos con lo ocurrido en Hubei -en China-, el 23 de enero se detectaron unos 400 nuevos infectados, cuando la cifra real rondaba los 2.500 nuevos infectados ese día”. El catedrático cree que el 6 de marzo posiblemente ya existían en el país miles de positivos, por más que los oficiales “fueran 400”. Por los motivos que se han dado para justificar que no se frenaran las protestas del 8M, “tiende a pensar” que “pesó más la cifra de infectados detectados que las estimaciones que pudiera tener el Gobierno sobre los infectados reales”.

Durán explica que existen varias técnicas estadísticas que permiten calcular los contagiados verdaderos y utiliza información disponible sobre Corea del Sur que manejaba hasta el día 23, para llevar a cabo sus propias estimaciones vinculadas a Italia y a Andalucía. En relación a la última, asevera que, si fueran correctas, ya que no descarta errores por la extrapolación de números; habría en la comunidad “entre 4 y 8 veces más infectados reales que detectados”. Por ello, el matemático anima a “tomarse muy en serio las medidas de confinamiento”, dado que, previsiblemente “hay varios miles de infectados que todavía no saben que lo están”, por lo que si volviera la normalidad a las calles de la región, los enfermos "crecerían” de forma exponencial “colapsando en poco tiempo el sistema sanitario”. En cualquier caso, mantiene que el peor de los escenarios estimado sería mejor que el que se dio en Hubei, por lo que cabría esperar que en Andalucía se pueda controlar la crisis “en el plazo de dos o tres semanas, como ocurrió en Hubei”, siempre y cuando, recalca, los ciudadanos se tomen “muy en serio las medidas de confinamiento”.

Al “post” completo se puede acceder en: http://institucional.us.es/blogimus/2020/03/como-estimar-el-numero-de-infectados-reales-por-covid-19-el-caso-de-andalucia-e-italia/