Los autónomos, abocados a la “más absoluta desprotección” con el cerrojazo total

"Falta sensibilidad, sentido común y calle". Así se expresa a LA RAZÓN Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del cierre total de la actividad productiva a partir de mañana para frenar la expansión del coronavirus. Amor, que también es vicepresidente de la CEOE, quiere dejar claro que "siempre seremos responsables con la salud de las personas y con las decisiones de las autoridades sanitarias" en este momento tan complicado, pero advierte de que con esta decisión "los autónomos van a quedar en la más absoluta desprotección".

"Sorprende que esta medida se tome un sábado por la tarde después del Consejo de Ministros del viernes, cuando se dijo que no se iba a paralizar la economía", apunta Amor, además de señalar que "cualquier acción de este tipo tiene que venir acompañada de medidas encaminadas a paliar la grave situación a la que se enfrentan las pequeñas empresas y autónomos. No podemos seguir siendo los paganos".

El presidente de ATA recuerda que "ayer nos prohibían despedir y se dudaba de la honorabilidad y del buen hacer de los que crean empleo en nuestro país". Con el endurecimiento de las medidas laborales "se abocaba a muchos autónomos y pymes a la quiebra y se nos amenazaba incluso con acciones penales a quien no cumpliera una serie de características, como que el que se acoja a un ERTE tiene que mantener la plantilla hasta el 1 de enero, algo incierto porque no sabemos cómo va a arrancar la economía" cuando se levante el estado de alarma. Con la paralización total de la actividad productiva, salvo los servicios esenciales, los autónomos no se pueden acoger al permiso retribuido anunciado por Sánchez. "Es muy fácil prohibir pero siempre a costa de los que pagan las nóminas", lamenta. Se trata de pintores, albañiles, electricistas y personas que "están en el día a día, incluso prestando servicios de primera necesidad". Todos ellos se van a ver afectados por esta medida y "no van a tener ningún permiso retribuido". "La situación se está complicando. Esta gestión nos lleva a que la recuperación no será como todos deseamos. Va a haber muchos cierres de empresas", augura.

Amor plantea el siguiente escenario, suponiendo que el estado de alarma termine el 14 de mayo. “¿Alguien piensa que desde ese día al 31 de mayo el arranque va a ser tan positivo como para que un empresario pueda pagar las nóminas de sus trabajadores y cotizaciones a final de mes? ¿la economía va a ir de una forma positiva como para pensar que podemos mantener la plantilla durante seis meses?”.

El cierre total de la actividad productiva afectará a los autónomos de toda España. Andalucía cuenta con 530.000 autónomos. Junto con Cataluña, es la comunidad autónoma con mayor número de estos trabajadores. “El desastre en Andalucía va a ser mucho mayor, teniendo en cuenta que el autónomo y la pequeña empresa en la región al final es el gran eslabón que genera empleo y dinamiza la economía”. En definitiva, ATA considera que “en materia económica el Gobierno sigue un ritmo muy equivocado que nos puede llevar a la deriva”.