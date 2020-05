Javier Aureliano García: “Almería puede ir un paso por delante en la desescalada”

Almería es la provincia española donde el coronavirus ha tenido un impacto menor. Por eso, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, cree que "objetivamente" debe ser de las primeras en arrancar el desconfinamiento.

¿Qué valoración hace del plan de desescalada que dio a conocer el presidente del Gobierno? ¿Quedan claros los plazos y los sectores que pueden ir retomando la actividad?

Es un plan improvisado y desorganizado. Su objetivo es ganar tiempo para intentar acallar alguna crítica. No queda claro cómo se puede hacer la desescalada, qué comercios exactamente pueden abrir, de qué manera, qué se puede hacer a partir del 25 de junio o qué distancia social hay que mantener. Plantea muchas incógnitas. Hay gente que se pregunta, por ejemplo, si se podrán celebrar las fiestas de los pueblos en agosto. No deja claro tampoco si podrá haber actividades culturales en julio. Una vez más, está generando incertidumbre a la población. Lo que más necesitamos ahora es certidumbre y mucha seguridad.

Sánchez habla insistentemente de una “nueva normalidad”. ¿Cómo se enfrenta Almería a ese horizonte?

Esto de la “nueva normalidad” no sé qué es. Es una frase que nos están intentando meter para nadar otra vez en el barro del marketing. Ahora mismo tenemos un problema que hay que resolver con iniciativas, con un plan y con una hoja de ruta. Eso de la “nueva normalidad” no sabe ningún español qué significa. Que nos lo aclaren. Ese escenario tiene que estar detallado porque hay muchas personas que se están jugando su patrimonio, su pan. Deben levantar la persiana todos los días con todas las garantías de seguridad. Hay que dejarse de marketing y hablar más de gestión.

Almería es, junto a Huelva, una provincia donde el coronavirus está teniendo una escasa incidencia. ¿A qué se debe?

Las pandemias se miden por el número de infectados cada 100.000 habitantes. En España, la provincia donde menos infectados hay por cada 100.000 habitantes es Almería. Creo que se debe a la responsabilidad de los almerienses. Siempre nos hemos adaptado a cualquier circunstancia. A lo largo de la historia siempre ha sido así. Nos hemos reinterpretado. El sector agrícola no se ha parado, ha habido movimiento de personas en los trabajos, en los almacenes y cooperativas y no se han producido contagios. Igualmente, las medidas que ha tomado el Gobierno andaluz y las administraciones locales han tenido mucho sentido común y han insuflado seguridad a la hora de protegernos contra el coronavirus. Por supuesto, hemos hecho caso a pie juntillas a las medidas que nos ha indicado el Gobierno de España.

La desescalada se producirá por provincias. La Junta dice que Almería y Huelva son las dos que están mejor preparadas. ¿Está de acuerdo?

Totalmente. Almería está preparada y objetivamente debe ser así. Es la provincia de España donde menos incidencia tiene el virus. Estamos preparados en el plazo que dice el presidente del Gobierno y podemos ir un paso por delante en la desescalada, al igual que las islas. Hemos demostrado responsabilidad. Eso sí, la desescalada se iniciará con todas las medidas de seguridad higiénico- sanitarias y las recomendaciones de las autoridades para cumplirlas a rajatabla. Podemos reanudar la actividad económica más rápido que el resto de provincias, que por desgracia no han tenido la misma incidencia que nosotros.

¿Cómo está afectando el estado de alarma a la economía de la provincia? Un pilar fundamental es la agricultura y ha sido considerada como actividad esencial.

El sector agrícola es muy importante para Almería, seguido del turismo y el de la transformación de la piedra. A pesar de que los precios no eran buenos, el agricultor ha sido responsable y solidario. Podía haber dejado de trabajar porque los precios estaban incluso por debajo de los costes de producción. El agricultor ha trabajado a pérdidas, pero sabía que la responsabilidad que tenía era la de dar de comer a España y al resto de Europa. La agricultura es la que ha parado el impacto del estado de alarma en la provincia. Estamos noqueados con el turismo. El sector servicios ha sido el más afectado. Ahí tenemos un problema. Hay que poner una hoja de ruta encima de la mesa para intentar resolverlo desde el diálogo y la escucha. En la transformación de la piedra ha habido un parón. Muchos negocios cerraron y otros no por el tema de la exportación.

Recientemente presentó el “Plan Almería”, dotado con 111 millones de euros, para reactivar la provincia económica y socialmente. ¿Cuál es su filosofía?

Es una hoja de ruta fruto del diálogo y del consenso de autónomos, pymes, empresarios, sindicatos y fuerzas políticas. Por supuesto también del tejido social almeriense. Venimos trabajando en el plan del día después desde el 16 de marzo. Hemos dialogado mucho y escuchado más. Al final hemos plasmado en un documento las medidas que entendemos que necesita la provincia de Almería para que de una forma rápida podamos intentar recobrar la normalidad. Para que Almería vuelva a ser Almería. El objetivo es abordar esta crisis sin dejar a nadie atrás.

Contempla líneas de ayudas para autónomos, medidas para cubrir las necesidades de las familias más vulnerables y financiación para los ayuntamientos. ¿Son los colectivos prioritarios?

Pretendemos reconectar la provincia, que vuelva a la normalidad. El “Plan Almería” tiene seis programas. El programa Cerca contempla una línea de ayudas a municipios para hacer frente a las facturas que han sido derivadas como consecuencia del coronavirus. Es decir, si un ayuntamiento tiene que comprar productos de desinfección o contratar a alguien para esta labor, la Diputación de Almería se hace cargo de esa factura. Es una ayuda directa. Este programa incluye la compra de material sanitario. Nostros hemos comprado este material por valor de 2,5 millones de euros. Nuestra intención es que a partir de la semana que viene todos los almerienses tengan al menos una mascarilla FFTP2. Hemos comprado más de 700.000 que queremos repartir por los municipios. A través del plan Coopera la Diputación inyecta dinero a los ayuntamientos para que éstos contraten exclusivamente a autónomos y microempresas de dos o tres trabajadores, del sector de la construcción y de empresas auxiliares. Este plan está dotado de más de 4 millones de euros. Luego está el programa Reconecta. Ahí la Diputación inyecta el dinero a los autónomos que han sido azotados por la crisis del coronavirus. ¿Cómo lo hacemos? Una persona que ha tenido que cerrar su negocio, rellenando una declaraión jurada, declara que cumple los requisitos y se le ingresa hasta 1.000 euros en varios días. Lo importante es que los autónomos tengan cuanto antes liquidez para poder levantar la persiana. El programa Contigo se centra en las personas más vulnerables, con más de 4 millones de euros. El programa Acelera pone en circulación 52 millones de euros en obras públicas menores. El programa Promo potencia el sector servicios, el turismo -haremos una campaña nacional y otra internacional- y se apuesta por el comercio de proximidad, poniendo en valor la marca “Sabores Almería”. También se apoya al cine porque los rodajes crean empleo y riqueza.

¿Cómo están combatiendo la pandemia los municipios más pequeños? ¿Sus habitantes tienen suficiente material de protección?

Nunca ha faltado material de protección en los municipios más pequeños de la provincia. Ya nos hemos ocupado nosotros a través de dos líneas, mediante el programa Cerca y también directamente la Diputación. He hablado con los 103 alcaldes de la provincia y siempre he preguntado si hacía falta alguna dotación o si tenían algún problema. No hemos escatimado en recursos. En los pueblos pequeños el coronavirus tiene menos incidencia que en las grandes urbes. Están con muchas ganas de empezar la desescalada. Hay 58 municipios que no han tenido ni un solo infectado. Los alcaldes han estado trabajando codo con codo con la Diputación.

Es fundamental retomar la actividad turística. ¿Abrirán las playas de Almería este verano?

Ojalá, siempre con las recomendaciones sanitarias pertinentes pero, sobre todo, con mucho sentido común. Tienen que convivir ambos ámbitos. Tenemos que llegar a un punto de encuentro. Salvaguardando a las personas, hay que disfrutar de nuestro bien más preciado que son las playas. Con este plan del Gobierno no tenemos claro esto.

El presidente de la Junta ha propuesto en el Parlamento una gran alianza para la recuperación económica de Andalucía. ¿Contará con el consenso político y social suficiente?

Una sociedad madura necesita tener consenso político y social. El presidente de la Junta ya ha dado el primer paso. Espero y deseo que las fuerzas políticas de la comunidad autónoma estén a la altura de todos los andaluces. Los ciudadanos piden que nos pongamos de acuerdo porque tenemos un enemigo común y tenemos más cosas que nos unen de las que nos separan. Todos tenemos que remar en el mismo sentido.