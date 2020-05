Salado pide a Sanidad que Málaga pase a la fase 2 si no hay criterios médicos que lo impidan

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo y Planificación Costa del Sol, Francisco Salado, ha remitido este jueves una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para solicitarle que reconsidere su decisión de mantener a la provincia de Málaga en la fase 1 a partir de este lunes día 25, cuando previsiblemente el resto de Andalucía -excepto Málaga y Granada- pasen a la fase 2; si no hay unos criterios médicos que lo impidan. Así, considera que quedarse en la primera fase sería “una discriminación difícilmente explicable para sus habitantes y un grave perjuicio para sus empresas y sus trabajadores, especialmente para el sector turístico y la imagen de la Costa del Sol”.

Salado señala en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, que esta clasificación en la desescalada “no se corresponde con la realidad epidemiológica ni con la capacidad asistencial del sistema sanitario en la provincia de Málaga”. “Tal y como le ha trasladado la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, los índices de incidencia de la enfermedad requeridos para entrar en la fase 2 no difieren en Málaga, o incluso son mejores, que los del resto de territorios a nivel andaluz y nacional que sí van a entrar en esa fase”, subraya el presidente de la Diputación.

Por tanto, insiste en que resultaría "muy difícil de entender que toda la provincia de Málaga se vuelva a quedar fuera de esta nueva fase de desescalada por el mero hecho de no estar en la fase 1 durante un determinado periodo de tiempo", en concreto dos semanas.

"Si no hay criterios médicos que avalen de manera justificada la decisión de que Málaga vaya por detrás de otras provincias con peores o los mismos indicadores sanitarios, no entendemos ni compartimos que se cause ese perjuicio a su actividad económica ni a la imagen de la Costa del Sol", enfatiza Salado.

También recuerda al ministro de Sanidad que les sigue pareciendo "poco justificada, o al menos no bien explicada, la decisión de mantener a nuestra provincia al completo en la fase cero durante una semana más que al resto de provincias andaluzas, salvo Granada, cuando más de la mitad de los municipios malagueños no han registrado ningún caso de coronavirus desde que comenzó el mes de mayo".

En la carta, el presidente traslada la "absoluta cooperación de esta Diputación que me honro en presidir con el Gobierno de España y el resto de administraciones públicos para superar juntos esta terrible catástrofe sanitaria y económica" al tiempo que le recuerda la intensidad de sus efectos en el mercado laboral y en las empresas.

En este punto, precisa que una de las fortalezas de la Costa del Sol reside, precisamente, "en su imagen de destino seguro con un magnífico servicio sanitario público y privado". "Y así sigue siendo. Y el turismo aporta aproximadamente el 15 por ciento de nuestro PIB y da empleo, de forma directa o indirecta, a más de 140.000 personas en nuestra provincia", sostiene.

Por todo ello, en nombre de la provincia de Málaga, Salado se suma a la “justa, razonada y prudente petición que le ha trasladado la Junta de Andalucía para que el Gobierno autorice el pase de Málaga a la fase 2 el próximo lunes 25 de mayo, como ocurrirá con la mayor parte del territorio nacional”.