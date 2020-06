Santiago Gómez Sierra, nuevo obispo de Huelva

La Santa Sede ha nombrado a Santiago Gómez Sierra, hasta ahora obispo auxiliar de Sevilla, como nuevo obispo de Huelva. Sustituye en el cargo a José Vilaplana Blasco, que presentó su renuncia el pasado mes de diciembre al cumplir los 75 años. El nombramiento lo ha dado a conocer el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, quien ha asegurado que Gómez Sierra se ocupará de una diócesis “hermana e hija de Sevilla”, ya que hasta 1953 la provincia onubense se incluía en la Archidiócesis hispalense. Asenjo ha agradecido a su colaborador el “buen servicio” que ha prestado durante los últimos nueve años y ha subrayado que va a una diócesis “manejable y coqueta”. “No se va a las tinieblas”, ha remarcado.

Por su parte, el nuevo obispo de Huelva ha agradecido al Papa la “confianza” depositada en él y ha señalado que su antecesor le ha mostrado su “satisfacción” por su nombramiento. “Estoy seguro de que me haréis un sitio en vuestro corazón”, ha asegurado en su primer mensaje a la diócesis onubense. Respecto a su recién terminada etapa en Sevilla, ha reconocido que “en ningún sitio a donde he ido me he encontrado una mala cara”.

Sobre la posibilidad de que la Santa Sede nombre de forma inminente a un arzobispo coadjutor en Sevilla -Asenjo presentará su renuncia el 15 de octubre, cuando cumplirá 75 años-, el prelado ha asegurado que es una noticia “carente de fundamento”. “A mí no se me ha comentado ese proyecto”, ha subrayado, además de señalar que “no es previsible” porque esa fórmula, la del nombramiento de un arzobispo coadjutor con derecho a sucesión, se produce cuando al obispo “le quedan años de servicio”.