La Junta realizará test rápidos a todo el personal de la Administración

El Gobierno andaluz realizará test rápidos de detección del coronavirus a todo el personal de la Administración de la Junta, según el acuerdo alcanzado con CSIF y UGT en la Mesa General de Negociación sobre la incorporación presencial de los empleados públicos.

El acuerdo, según la Junta, garantiza la seguridad del personal y de la sociedad andaluza y “va más allá” del alcanzado el pasado 8 de mayo con los sindicatos en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta.

Entonces se acordó la realización de test a los empleados públicos con sintomatología relacionada con el Covid-19, o que hayan estado en contacto estrecho con pacientes de dicha enfermedad; así como también al personal que, atendiendo a la actividad realizada y al puesto desempeñado, mantenga un contacto estrecho y directo con los ciudadanos.

Esta decisión ha sido anunciada en el marco de la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, celebrada entre ayer y hoy, para la organización de la incorporación presencial de los empleados públicos de la Junta de Andalucía en la fase de la nueva normalidad, y en la que se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios, CSIF y UGT.

La incorporación en esta fase se culmina al 100 por cien de los efectivos y se mantienen medidas de flexibilización de la jornada y horario de trabajo para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional y la necesaria valoración previa a su incorporación de las personas que forman parte de los grupos sensibles por parte de los médicos del trabajo.

A las personas que aleguen tener a su cargo menores de 14 años o mayores, dependientes o personas con discapacidad se les permite desarrollar hasta un 80 por ciento en modalidad no presencial, siempre que la actividad que prestan lo permita, además de la flexibilidad horaria por encima de los límites fijados en la normativa vigente.

Las personas consideradas especialmente sensibles por estar incluidos en algunos de los grupos vulnerables definidos por el Ministerio de Sanidad no se incorporarán al trabajo presencial hasta tanto no se valore su situación personal y profesional y continuarán desarrollando su trabajo en la modalidad no presencial.

Por último, se establece un periodo transitorio hasta el 1 de julio, con el objeto de que los empleados públicos y la Administración lleven a cabo todas las medidas organizativas necesarias para adaptarse a las nuevas condiciones que se incluyen en la situación de nueva normalidad que comienza el día 22 de junio.