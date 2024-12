«Parece que entre Adán y Eva y usted no hubo nada»

Espadas tiró del Génesis para la crítica a Juanma Moreno. El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento aludió a «la soberbia de las mayorías absolutas» y la desconexión con «la realidad». «Parece que entre Adán y Eva y usted en Andalucía no hubo nada. Todo lo que cuenta es histórico. Todo lo que no funciona es culpa de otro», apuntó. Para entonces el Debate de la Comunidad, en términos de pulso, ritmo e interés, emparentaba ya con un castigo bíblico, a pesar de tratarse, posiblemente, de la última bola de partido de Espadas para reivindicarse ante la bancada socialista.

«A la mayoría social de Andalucía le va cada vez peor con usted», apuntó Espadas, que se refirió al «mar de propaganda» de Juanma Moreno. «¿Por qué estamos los últimos en todos los indicadores socioeconómicos?», cuestionó. «El problema es Feijóo y Ayuso, que le marcan el paso. Deje de utilizar el tema de la financiación para encubrir otros», señaló. «Exigimos un modelo que asegure la suficiencia en los servicios y la equidad con cualquier territorio», defendió. «Es falso que Andalucía sea un motor económico. Otros días prefiere decir que hemos tocado techo y la culpa es de Sánchez», dijo Espadas. «¿Por qué despilfarra tanto dinero en propaganda y patrocinio?», preguntó. Espadas enumeró que Andalucía cuenta con «doce de las 15 localidades más pobres en Andalucía y diez de los 15 barrios más pobres». «Es la comunidad que más empresas pierde», señaló antes de hablar de» los falsos autónomos y la precariedad laboral» y renegar de «la simplificación administrativa» que señala Moreno. El líder del PSOE-A acusó a Moreno de vivir en un estado de «deslealtad institucional permanente». «Desvía recursos públicos a la sanidad privada. Esto es así, debilitando el sistema», dijo, apelando a «mayores listas de espera y peor calidad». «No faltan recursos: 2.086 médicos han abandonado Andalucía. Ofrecen contratos de un mes y se van a otras regiones», acusó Espadas, señalando que el presidente «no cumple lo que promete».

En su réplica, a Moreno le faltó entonar un «Espadas, quédate». Sobre la alusión al «adanismo», el presidente señaló: «Me comparo con el PSOE que estuvo gobernando 37 años. ¿Por qué cree que los desalojaron del poder? No es un problema de usted. Tiene entereza, capacidad y determinación. El problema es que no están conectados con la realidad de Andalucía», diagnosticó. «Tenga cuidado por su flanco izquierdo», acabó señalando el presidente al líder de la oposición antes de aludir a «la estrategia de fango teledirigida desde Moncloa» con «los contratos de emergencia». «No tiene sentido que sea usted el promotor», continuó. Vox habló de «la mierda del norte de África». Moreno contestó: «¿Se está refiriendo a personas?». Gavira reprochó a Moreno elegir «el modo socialista de hacer las cosas». Inma Nieto, de Por Andalucía, criticó la sobreexposición de Moreno. «Trabajo más que los demás. Me parto los cuernos trabajando por Andalucía», contestó el presidente. José Ignacio García, de Adelante, preguntó "¿Esto pa' qué sirve?" en el cierre de un debate que arrancó con el Génesis y remitió al Éxodo 20, 23 –«No haréis dioses de plata, ni os haréis dioses de oro»– en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas.