Denuncian la vacunación de políticos en Ceuta por presunta prevaricación y malversación

El tercer grupo de la oposición en la Asamblea de Ceuta, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), ha denunciado a la Fiscalía de la ciudad autónoma la gestión de la primera fase del proceso de vacunación contra la enfermedad del coronavirus en la ciudad autónoma al entender que sus responsables han podido incurrir en presuntos delitos de prevaricación y malversación por incluir entre los inmunizados a cargos públicos no contemplados en la Estrategia Nacional como de inmunización prioritaria.

Fuentes del Ministerio Público han avanzado a Europa Press que prevé pedir “documentación” a la Ciudad Autónoma antes de pronunciarse sobre la conveniencia de incoar o no un procedimiento judicial.

La denuncia del MDyC alerta de que en Ceuta “pueden haberse realizado vacunaciones a personas a las que no les correspondía en base al protocolo del Ministerio, que establecía que se administrase en primer lugar en residencias de ancianos y centros de personas con discapacidad, al personal sanitario de primera línea, a otro personal sanitario y sociosanitario y a grandes dependientes no institucionalizados”.

“Como consecuencia de esta irregularidad”, añade el texto trasladado al Ministerio Fiscal, “el máximo responsable del Área de Sanidad de la Ciudad de Ceuta [Javier Guerrero] ha presentado su dimisión reconociendo que se vacunó porque le obligaron a ello”.

El MDyC solicitó entonces “el protocolo de vacunación, que nos fue negado, y no hemos podido ni consultar visualmente el listado de vacunados alegando que se había pedido a la Secretaría General y a la jurídico de la Consejería de Sanidad un informe por contener datos de carácter confidencial”.

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha reconocido la vacunación de Guerrero, que dimitió el miércoles; su directora general de Sanidad, Rebeca Benarroch; y otros ocho trabajadores de la Consejería como personal dedicado a la “gestión directa de la pandemia”.

El director territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), el organismo a través del que el Ministerio gestiona las competencias asistenciales en la ciudad, el socialista Jesús Lopera, también se ha vacunado ya aunque está en servicios especiales desde hace un año y medio y a pesar de que sólo dos de los casi 30 trabajadores no facultativos del Servicio de Partos del Hospital Universitario, entre ellos matronas, enfermeras y auxiliares “de primera línea”, no lo han sido, tal y como ha denunciado la diputada autonómica no adscrita María del Carmen Vázquez.