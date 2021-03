El PP nacional rechaza que Patricia Navarro siga al frente de los populares de Málaga

«¡Cuídate de los idus de marzo!», dejó escrito Shakespeare en su «Julio César». Las citas congresuales del PP en Andalucía están forzando las costuras de la relación entre la todavía sede de Génova 13 y de la calle San Fernando. La cita de Granada se cerró con Juanma Moreno llamando a «la unidad» porque sin ella «no hay futuro» y «evidentemente habremos cometido un enorme error colectivo». El siguiente punto del trayecto fue Málaga, con la reelección garantizada de la mano derecha de Moreno en la Junta, Elías Bendodo, que se saldó con una victoria de las antiguamente denominadas «a la búlgara», con más de un 98% de los apoyos. Bendodo contaba con la venia del aparato nacional para continuar al frente del PP de Málaga pese a la incompatibilidad que recogen los estatutos populares con sus cargos en la Junta. No así la secretaria general malagueña, Patricia Navarro. Con todo, Bendodo anunció que su propuesta es la continuidad de la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga al frente de la formación pidiendo «la compatibilidad a la dirección general». Génova, de entrada, dice que no y remite al comité de garantías que preside Andrea Levy.

El Congreso del PP de Málaga fue más extenso que la gala de los Goya y tuvo similar carga emotiva. Bendodo se emocionó varias veces con las muestras de afecto en diferentes vídeos de los populares malagueños y, tras su reelección, de los miembros del Gobierno andaluz. Todo ello ante dos cargos de Génova como el vicesecretario de Comunicación, el malagueño Pablo Montesinos, y la vicesecretaria de Organización Ana Beltrán. «No me equivoqué cuando afilié a aquel joven gordito», arrancó Juanma Moreno cuando repasó la trayectoria de su portavoz en el Ejecutivo. «Tiene pasión por su tierra, hace partido y es un gestor solvente», recalcó. La «unidad», de nuevo, fue el principal mensaje, pero Moreno, en la célebre frase de Fraga, no quiere «tutelas ni tutías». En el Congreso se dibujó a Bendodo como «la clave de la unidad», en palabras de Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, uno de los populares que recurrentemente cuando ha considerado que tenía que contradecir al líder del partido provincial lo ha hecho. «Tu gestión te avala», añadió. Bendodo recalcó que el PP de Málaga es «la fuerza de Andalucía y Juanma (Moreno) la ha hecho suya para hacerla la fuerza de Andalucía» desde «la moderación», «el centro» y «unidos». En Génova no gustó la tesitura en que se vieron sus emires al Congreso –en Granada estuvo García Egea– ante el anuncio. Beltrán deslizó en su intervención que los ciudadanos necesitan «un partido a jornada completa» que sea liderado por Casado. La dirección nacional del PP rechazará el nombramiento de Patricia Navarro como secretaria general del partido en Málaga y actuará «en consencuencia». El PP nacional decidirá sobre esta cuestión una vez que el nombramiento sea aprobado en Junta Directiva Provincial y remitido a la dirección en Madrid. En Twitter, el que pasa por el primer casadista andaluz y que pasó de alcalde a primer teniente en Vejer para compatibilizar con el cargo en Génova, Pepe Ortiz señaló: «Recuerdo las palabras que decía quien por entonces era Secretario General del PP, Javier Arenas ante cualquier discrepancia interna “Génova y la dirección nacional nunca puede perder, y solo así gana el partido en todos los sentidos”».

En Sevilla, también se tensa la cuerda tras la convocatoria del Congreso sin unidad por parte de la actual presidenta, Virginia Pérez, y con el beneplácito de Génova. El candidato auspiciado por el aparato regional, el alcalde de Carmona, Juan Ávila, tras reunir 1.500 avales «reales en tres días», anunció que exigirá el «examen exhaustivo» de los de Virginia Pérez para evitar el fraude por, entre otros aspectos, «el uso indebido de los listados de afiliados o la reproducción de firmas sin consentimiento».