El PP rompe el pacto de gobierno en Granada y deja solo al alcalde Luis Salvador (Cs)

Granada se ha despertado este martes con resaca política: el PP ha anunciado que sus seis concejales renunciarán a todas sus competencias y dejan al alcalde, Luis Salvador, con solo tres concejales. El golpe de timón ha sido anunciando en rueda de prensa por el presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez, quien ha estado flanqueado por los seis concejales capitalinos de su partido. El regidor granadino ha convocado a los medios de comunicación a las 12.30 horas en el Ayuntamiento para responder a la maniobra popular.

A las 9.40 comenzaba la comparecencia en la sede del PP de Granada, como respuesta a la última reunión mantenida anoche con el alcalde, que se cerró sin acuerdo sobre el relevo acordado en 2019. Recapitulemos: el pacto firmado entre el PP y Cs en 2019 recogía que Salvador sería alcalde granadino durante los dos primeros años de la legislatura y después el bastón de mando lo recogería el PP. En junio se cumplía el plazo, sin que este haya dado “el paso a un lado” que los populares le reclaman.

“El PP ha sido paciente y generoso con Luis Salvador. Le hemos dado todo el tiempo que ha querido”, ha insistido Rodríguez, después de recordar que se han reunido hasta en tres ocasiones -hace dos semanas, el pasado martes y ayer mismo-. “Dejó muy claro que no se va, que se queda en la trinchera”, una decisión que ha abocado a los concejales del PP a “a renunciar a sus competencias y abandonan el equipo de Gobierno”.

Según el presidente popular, “en esta nueva hoja de ruta le reclamamos lo que es justo y lógico: que el PP gobierne al ser la fuerza de centroderecha más votada”. El que fuera candidato del PP a la Alcaldía, Sebastián Pérez, también abandonó recientemente el partido, aunque no su acta de concejal, por lo que su voto será determinante para elegir al nuevo regidor, en caso de que finalmente se convoque el pleno de investidura que exige el PP, que esgrime que “el escenario ha cambiado” respecto al pacto firmado en 2019.

“Es una decisión muy dura, pero la ciudad de Granada no merece un alcalde que actúa de espaldas a su propio equipo de Gobierno, una situación que está provocando falta de estabilidad y agonía”, ha dicho Rodríguez, para señalar que “desde hoy el alcalde solo tiene dos pociones: atrincherarse, como está haciendo, o convocar un pleno de investidura para elegir al candidato de centro-derecha”. En este sentido, ha criticado la postura de Salvador asegurando que deja “la ciudad paralizada. Una ciudad como Granada no se puede gobernar con tres concejales”. Por ello, ha emplazado al regidor granadino a una próxima reunión para cerrar la negociación del posible relevo. “Que se dé cuenta de que él solo no puede, no tiene el respaldo de nadie”, ha dicho en referencia a Salvador. “En su día ya cometió un error gravísimo, de poner a Paco Cuenca (PSOE) en la Alcaldía -en 2015- y volver a poner de alcalde al PSOE no tiene ningún sentido”, ha criticado.

Este abandono en bloque abre la posibilidad de que el PSOE, la lista más votada en mayo de 2019, recupere el Ayuntamiento de Granada, algo que sería posible si a sus diez concejales une los tres de IU-Adelante, quedándose a un solo voto de la mayoría necesaria. Rodríguez ha por eso al “aún alcalde Luis Salvador” que “reflexione” para no “entregar” el Gobierno granadino “al peor PSOE de la historia”.

Según el presidente del PP, la ruptura de Salvador llega a su propio grupo, donde uno de sus ediles le pidió abiertamente que renunciara al cargo. Sobre la repercusión en el pacto PP-Cs que sostiene la Junta de Andalucía, Rodríguez ha rechazado que vaya a repercutir en la estabilidad del Gobierno de Juanma Moreno. Sin embargo, el movimiento sísmico y sus posteriores réplicas amenazan con agrietar el acuerdo en minoría andaluz.

Luis González es el candidato del PP para ser alcalde, mientras que Sebastián Pérez -ya fuera del partido- condiciona su apoyo a que sea Francisco Fuentes la alternativa. Sobre esa polémica no ha querido pronunciarse el líder popular, pidiendo “centrarnos en buscar un Pleno de investidura y cuando lleguemos a él, veremos”. “Tengo clarísimo que Sebastián nunca permitiría un alcalde de izquierdas en la plaza del Carmen”, ha asegurado, pese a reconocer que no han mantenido ningún encuentro todavía.

“La ciudad queda paralizada”, ha proseguido Rodríguez, recordando a Salvador que “no depende de sí mismo”. “La semana de Corpus ha sido un drama por el trato y la imagen que estamos dando fuera de la ciudad”.