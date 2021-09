Calviño rechaza ante Moreno abordar la financiación «desde el victimismo»

El fin de la quinta ola y los atisbos de recuperación han dado paso de lleno al debate sobre la financiación. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este martes se reúne con su homólogo de la Comunidad Valenciana Ximo Puig –quien señaló que espera avanzar con Moreno en financiación autonómica y en la relación con Andalucía y del que el vicepresidente andaluz Juan Marín alabó su «valentía» a diferencia «de Espadas» por enfrentarse a Pedro Sánchez– y hoy recibió al comisario europeo de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, y a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Al primero, Moreno le trasladó que Andalucía reclamará a la UE «lo justo» en política de cohesión y PAC. Con la vicepresidenta, el jefe del Ejecutivo andaluz abordó, durante más de una hora «de manera directa» los fondos de recuperación y la financiación autonómica, tema definido por Calviño como «complejo» y «en el que se precisa una actitud constructiva por un país más sólido, más fuerte y más justo». Calviño tiró de su «experiencia europea» para señalar que «planteamientos victimistas y de no respeto al otro no llevan a ningún sitio». «No hay una solución milagrosa, no se logra un equilibrio de la noche a la mañana», dijo. Moreno, de hecho, pasó a hablar del medio y largo plazo.

El presidente andaluz hizo hincapié en que «necesitamos diálogo permanente y transparente». «Andalucía es una comunidad muy importante, primero por su peso demográfico y con un gran potencial económica y social y tenemos la aspiración de hacer de Andalucía uno de los motores de España», señaló. El presidente andaluz admitió que el de la financiación «es un problema complejo porque cada CC AA tiene una visión» y unos criterios» (por población, por servicios que presta, por la dispersión, citó). «El tablero es demasiado poliédrico para hacer una ley rápida pero nos sentimos infrafinanciados y tenemos que buscar una fórmula, aunque sea a medio y largo plazo, que estamos dispuestos a explorar», dijo Moreno. Calviño señaló que la ministra de Hacienda tiene previsto presentar una propuesta en torno a noviembre como base de un debate pero «no puede haber puntos de partida basados en la confrontación entre territorios y partidos».