La ex directora general María José Lara alega el “daño personal” por la causa para no declarar

La ex directora general de Formación para el Empleo, María José Lara González, ha comparecido este viernes ante la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), donde ha rehusado declarar al esgrimir que “me acojo a mi derecho a no declarar para salvaguardar los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia”, al tiempo que ha puesto de manifiesto “el daño personal, familiar, moral y económico que este proceso me está causando”.

Lara González, que en su único turno de intervención ante la comisión de investigación ha debido interrumpir por sollozos tras recordar “la detención tan alevosa que sufrí”, ha señalado que desempeñó el cargo durante once meses, entre mayo de 2008 y abril de 2009, para proclamar que “en este periodo no tuve conocimiento de ninguna irregularidad”, mientras que en el ejercicio del cargo ha asegurado “apoyarse en el criterios de los funcionarios y de los técnicos y de quienes no tengo ninguna queja”.

La ex directora general de Formación para el Empleo ha dado por concluida su comparecencia después del rifirrafe protagonizado entre el presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno, y la portavoz socialista Soledad Pérez, quien ha reprochado a aquél que permaneciera en la sala la compareciente en vez de abandonarla y a partir de ahí que se iniciara los turnos de intervención de cada grupo parlamentario.

“Mi memoria es muy imprecisa”, ha argumentado la ex responsable de Formación para el Empleo, planteamiento que ha fundamentado en su breve paso por el cargo, así como en el tiempo transcurrido.

“Hace más de 12 años, volví a mi profesión de maestra, desvinculándome totalmente de la política”, ha afirmado María José Lara.

La ex directora general de Formación para el Empleo ha recordado que “desde hace más de siete años cinco jueces e instructores no han encontrado evidencia de ninguna responsabilidad política entre los investigados en la causa 966/2014 ni en sus sucesivas piezas”, por lo que ha blandido “los sucesivos autos de archivo” para lamentarse de que los delitos “no serían tan evidentes como para justificar la detención tan alevosa que sufrí”.

María José Lara ha trasladado a los parlamentarios que “no tienen ni idea” de la repercusión que supone para “una persona honesta y trabajadora” que sublima el servicio público “verse en esta situación de escarnio público y procesal”, que ha considerado se reproduce con su “comparecencia en el Parlamento que, por su cobertura mediática, es muy lesiva”.

“En mi pueblo soy una persona respetada y conocida que se ha ganado el aprecio de sus convecinos por su servicio ilimitado a comunidad”, ha aseverado la ex directora general de Formación para el Empleo, pronunciamiento antes de invocar que “por encontrarse en curso un procedimiento judicial en trámite y por consejo legal” de su defensa ha rechazado declarar para evitar incurrir en “una posición de sospechosa que atentaría contra mi presunción de inocencia”.

El presidente de la comisión ha proclamado, tras el pronunciamiento de la compareciente, que “no puedo dar finalizada la comparecencia” y ha alegado que “no soy nadie para decirle que se quede o se vaya” para abrir el turno de palabra de los grupos, mientras que la socialista Soledad Pérez ha apelado a “respetar el derecho de la compareciente” y reclamar “normalizar la salida” de María José Lara con el argumento de “no violentar esta comisión”.