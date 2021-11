¿Hacemos Memoria?

Juan Espadas se zambulle en el baño de multitudes que todo líder necesita. Es natural, un proceso lógico para creerte que puedes conseguir llegar a la cima aunque una vez que se apaguen los focos vuelvas a la triste realidad de que no te conoce ni el “pototo” pasando Dos Hermanas. En Torremolinos, llenito con los autobuses fletados para que no haya ningún hueco en la mesa, es facilísimo creerse las consignas buscando referentes cuatro décadas atrás. Con la salvedad de que se les olvida que ha sido durante ese tiempo cuando se mascó la tragedia que terminó por protagonizar Susana Díaz, en estos momentos la “ausente”, a la que ni está ni se le espera. Pero no sólo a ella la dejan fuera, “¡no hija no!”

Este PSOE “Vintage”, con el que recomponer su camino hacia lo que creen su espacio natural que no es otro que volver a mangonear desde San Telmo, no ha pasado ni de puntillas por los grandes éxitos de su formación en la última década, aquí no ha sucedido nada, deben pensar. Aquí me faltan nombres, muchos nombres, y momentos estelares del mangazo institucional. ¿Nadie se acuerda de Manuel Chaves y de José Antonio (¡presente!) Griñán?, ¿Ni de la trama de los ERE, ni de los cursos de formación…? ¿Pero esta gente dónde estaba, en otro partido?,

Ahora se sacan de la manga, como si fuera un as, a Manuel Pezzi, que se ha llevado viviendo de las instituciones andaluzas desde mediados de los años ochenta y que se comió las mayores manifestaciones de estudiantes en su etapa como consejero de Educación bajo el lema “Fuera Pezzi”, antes de ser el encargado de la famosa Segunda Modernización de Andalucía. Un invento de Chaves que iba a convertir a Andalucía en un edén. Así, tal cual, éste es el futuro que nos promete Espadas. Poco hemos visto de lo prometido en estos 20 años, pero el PSOE andaluz trata de buscar el norte volviendo 40 años atrás, porque no puede volver 400, que es lo que ellos quisieran, para hacer olvidar a los andaluces por qué los sacaron de la Junta hace ahora casi tres años.