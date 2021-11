La oposición tumba las cuentas andaluzas de 2022 y obliga a la prórroga

El audio filtrado del vicepresidente Juan Marín fue –en definición de la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto– «el elefante» en la habitación durante el debate de totalidad a los Presupuestos para 2022. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, defendió que no ha «buscado un relato» –aunque en el plenario surgieron las fábulas de la cigarra y la hormiga y del escorpión y la rana– sino el acuerdo. Tras casi diez horas de Pleno, las cuentas fueron tumbadas tras la aprobación de las enmiendas con 60 votos a favor y 47 en contra. PP y Cs aludieron a «la pinza».

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, (d) se acerca al escaño de la portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, (i). Joaquín Corchero / Europa Press FOTO: Joaquin Corchero Europa Press

Bravo llamó hizo un llamamiento especialmente a PSOE y Vox para que «levanten el veto» actuando «con responsabilidad» y advirtió de los «efectos negativos» de la prórroga de las cuentas. Bravo, en referencia a la oposición, señaló que «se prefirió elecciones a presupuestos». El consejero tuvo gestos con Vox, grupo al que reconoció su compromiso a pesar de no apoyar las cuentas. En todo momento, Bravo habló de Espadas como «el alcalde de Sevilla» en un largo discurso inicial sobre el «bloqueo». Por el PSOE-A, Ángeles Férriz, señaló al presidente Juanma Moreno –ausente en parte del debate– como «el único responsable» de que no salgan las cuentas. También apeló a «la soberbia de la derecha» y «los cálculos electorales interesados». El PSOE-A acusó al Gobierno andaluz de debilitar «lo público» y fortalecer «lo privado», «pero ustedes no tienen ideología», reiteró. Férriz habló de una «crisis de credibilidad y confianza». «Ustedes son de derecha, muy de derecha. Nosotros de izquierda», insistió. Férriz señaló como peticiones del PSOE-A la igualación salarial, mantener a sanitarios o la lucha contra la violencia machista. «Aquí no se leen declaraciones institucionales», denunció.

La portavoz del grupo socialista , Ángeles Férriz. EFE/Julio Muñoz FOTO: Julio Muñoz EFE

«Parece ser que es una estupidez aprobar en año electorales», volvió Férriz al audio de Marín, acusando al Gobierno andaluz de «sobreactuar». La portavoz socialista leyó entera la grabación de Marín y señaló al vicepresidente: «Es usted como un niño chico, cuenta todo lo que pasa en casa. No sé si es mejor que lo cesen o le den un micro». «Han hecho lo humanamente posible para dejar a Andalucía sin presupuesto» y para «mantenerse en el poder al precio que sea», continuó Férriz. «Claro que hay ideología», dijo, para pasar a defender el papel del Gobierno central. El PSOE-A exigió a Moreno «dejar la soberbia» e instó a traer un nuevo Presupuesto con las propuestas de los socialistas «y nos volverán a encontrar». Bravo cuestionó «de dónde sacamos los 777 millones » de las medidas socialistas y recordó que en Andalucía se contrataron 19.500 sanitarios por la Covid, de los que 8.000 han concluido el contrato. «Cuando me dicen mis vecinos por qué no quieren aprobar: les digo no lo sé. Si les estoy diciendo sí, sí, sí a todo», señaló Bravo. «Cada vez creo menos en izquierda y derecha» y más en «los que luchan por sus hijos y los que no», subrayó el consejero. Férriz apuntó para recortar 29 millones a partidas «de autobombo», «dietas» y «ahorro en la administración». También abogó por «aumentar el margen fiscal». «Si es usted de derechas o izquierda, usted no lo sabrá pero los andaluces lo saben», concluyó. Bravo se quejó de que «todo lo limitan a izquierda o derecha: conmigo o contra mí». El consejero recordó que el PSOE-A «ha votado propuestas de resolución de Vox». «He sido yo quien llama al alcalde. Ustedes mandaron un correo diciendo que el presidente llamara a Espadas», explicó. «Ustedes no quieren aprobar los presupuestos. No utilicen una conversación privada», pidió Bravo.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo. Joaquín Corchero / Europa Press FOTO: Joaquin Corchero Europa Press

Con más pausa en las formas que Férriz y más fondo, por Unidas Podemos (UP) Inmaculada Nieto señaló que se trataba de «un debate anómalo tras la filtración del audio de Marín, que contamina el debate. No explicitarlo no saca al elefante de la habitación». «Ese presupuesto era una gran simulación», dijo criticando «escuchar decir al vicepresidente que era un criterio compartido por el presidente». «Estas cuentas no eran queridas», insistió, apuntando que la negociación ha consistido en «hacer el relato». UP –que tuvo un agarrón con Bravo tras la cordialidad inicial a cuenta de Bildu– criticó la «hoja de ruta trazada» de «liberar de compromisos fiscales a quienes más tienen» con un «debilitamiento objetivo de los servicios públicos».

El portavoz del grupo de Vox, Manuel Gavira (d), se dirige a la presidenta de la cámara, Marta Bosquet (i), antes de su intervención. EFE/Julio Muñoz FOTO: Julio Muñoz EFE

Finalmente, por parte de Vox, su portavoz Manuel Gavira señaló que «no sabemos si será estúpido aprobar los Presupuestos o no, que diría Juan Marín, pero sí lo sería no exigir lo acordado». «Estos no son los Presupuestos que necesita Andalucía», señaló. «La responsabilidad de sacar los Presupuestos es del Gobierno», subrayó, quejándose de incumplimientos en lo firmado «en estos tres años de legislatura». «Hemos demostrado una generosidad política nunca vista en Andalucía, con la única intención de propiciar un cambio que no ha llegado», dijo. «Ya se le ha caído la careta», indicó. «Han devorado a Cs y quieren que el entierro lo paguemos otros», añadió, pidiendo «la convocatoria urgente de elecciones». Son «la puerta trasera» de «las políticas progres», criticó Gavira. «Le diremos a los andaluces que no voten a Vox si lo que quieren es que le demos nuestro apoyo al PP. Están al mismo nivel de los que nos llevaron a la ruina durante 37 años», subrayó. «Del socialismo se sale, pero con ustedes no en Andalucía», concluyó Gavira.

La pérdida del debate de Presupuesto en Suecia ha supuesto la dimisión de una primera ministra a las siete horas de su nombramiento. En Andalucía, se pone el marcador, bloqueo mediante, para un adelanto electoral.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, el consejero de Hacienda, Juan Bravo (c), y el portavoz del grupo popular, José Antonio Nieto. EFE/Julio Muñoz FOTO: Julio Muñoz EFE

Juanma Moreno ve «un inicio del bloqueo»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró que el rechazo de los Presupuestos de 2022 «evidentemente» no conllevará un adelanto electoral pero lamentó que supondrá «un comienzo del bloqueo» de PSOE y Vox a la actividad del Gobierno. Moreno insistió en que «sólo hay un motivo para convocar elecciones, que el Parlamento bloque el gobierno» y añadió que «es verdad que éste es un comienzo del bloqueo». El presidente andaluz calificó de «incomprensible» que este Presupuesto «no haya sido aceptado» a pesar de los «meses de negociación».