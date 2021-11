El Gobierno andaluz y la oposición, ante la espada de Damocles de los Presupuestos

El Presupuesto, que encara este miércoles el debate de totalidad sin apoyos suficientes, pasa por la norma que condiciona todas las políticas. El Ejecutivo andaluz tiene muy complicada la aprobación de su cuarto Presupuesto, lo que situará tanto al equipo de Moreno como a la oposición entre la espada y la pared por distintas circunstancias. El Gobierno de Moreno quiere agotar la legislatura, pero admite que el escenario previsible conllevará decretos para modificaciones presupuestarias con las cuentas prorrogadas. De su aprobación o no, dependerá el adelanto. Esta decisión no se plantearía antes de marzo o abril, teniendo en cuenta además que enero es inhábil en la Cámara.

A Vox le coloca ante el desgaste de pasar cinco, seis o siete meses –lo que llevaría a un adelanto técnico– votando en el Parlamento en el mismo sentido que Unidas Podemos y PSOE-A, en una reedición 2.0 de la llamada «pinza» política por la que Chaves ya tuvo que adelantar elecciones en 1996.

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira (d),en el Parlamento regional registrando la enmienda a la totalidad al Presupuesto. EFE/Jose Manuel Vidal FOTO: Jose Manuel Vidal EFE

Al PSOE-A, con un líder recién llegado como Espadas y poco conocido más allá de Sevilla, la posibilidad de un adelanto estratégicamente tampoco le beneficia. La filtración de los audios del vicepresidente –el ya bautizado como «Maringate»– ha ofrecido al PSOE-A el pretexto perfecto para rechazar un acuerdo que, si bien se miraba de reojo en Génova, en Ferraz gustaba menos. «No es que no quiera, es que no le dejan los suyos», señaló el portavoz Bendodo, quien reprochó a Espadas que defienda el acuerdo del PSOE con Bildu y no tenga «agallas» para pactar con un «gobierno moderado.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ayer con la espada de San Fernando. MJ LOPEZ/EP FOTO: MJ LOPEZ/EP MJ LOPEZ/EP

Lo que sí saldrá adelante previsiblemente es la nueva Ley del Suelo, lo que puede marcar el techo de la legislatura.