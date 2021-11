Un «gesto» ideológico: la (hipotética) condición de Vox para el apoyo al Presupuesto andaluz

«Un gesto». Es lo que pide Vox para apoyar las cuentas de 2022. Con todo, aunque se produjera ese «gesto» –que no parece que vaya a producirse con el asentamiento en el centro del PP-A tras su Congreso celebrado este fin de semana en Granada–, el voto afirmativo, como ocurrió con las anteriores cuentas (algunas con negociaciones durante el Pleno de aprobación teléfono en mano), dependerá también de la aquiescencia directa de Abascal, cuya estrategia lleva meses enfocada al adelanto electoral.

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, señaló que el Gobierno andaluz ha presentado unas cuentas con «una propuesta integradora donde todo el mundo tuviese algo reflejado» y lamentó que «Vox no entiende este tipo de gestos». «Ahí radican nuestras diferencias, que ellos quieren carga ideológica y nosotros lo hemos hecho por evitarlo», explicó José Antonio Nieto en una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press. Nieto explicó que la iniciativa del Gobierno andaluz se ha encaminado a que «se buscaban soluciones de gestión en lugar de medidas con ideario», para apuntar entonces, tras haber calificado Vox que el Presupuesto de la Junta para 2022 es socialista, que «ésa es la diferencia política entre la moderación y la radicalidad». Cuestionado sobre el papel del audio filtrado del vicepresidente Marín en el que se mostraba claramente a favor de la prórroga de las cuentas, Nieto dijo que «poco tiene que ver con la negociación, ha sido una excusa más que un hecho importante».

El Congreso del PP-A ratificó la hoja de ruta de Juanma Moreno en relación a las elecciones. El objetivo es agotar el mandato. La aprobación de los Presupuestos de 2022, prácticamente, se da por fracasada. Pese a ello, los contactos con Vox se han mantenido incluso durante los días del cónclave por parte del grupo parlamentario. Del PSOE-A no se esperan cambios, a pesar de que el acuerdo, consideran los populares, hubiera colocado a Espadas en un nuevo escenario. El nuevo tablero conllevará decretos para modificaciones presupuestarias con las cuentas prorrogadas. De su aprobación o no, dependerá el adelanto. Esta decisión, en la actual tesitura, no se planteará antes de marzo o abril, previsible mente. A partir de esta fecha sí podrá deshojarse la margarita del adelanto.

El secretario general del PSOE de Andalucía y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en una entrevista en Onda Cero FOTO: PSOE ANDALUCIA PSOE ANDALUCIA

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, defendió que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, no es «libre», sino «rehén de Vox», y «lo peor es que aspira a seguir siéndolo» y «está incubando» un futuro gobierno de populares con la «extrema derecha» que el PSOE-A «va a frenar en las urnas». Espadas dijo en una entrevista en Onda Cero que «nos hemos llevado todo el fin de semana viendo si Moreno era libre o no», refiriéndose por su parte al papel de Vox en la Junta. Espadas señaló que «al final, lo que está incubando» el presidente «no es un Presupuesto, sino un acuerdo con Vox», que «es lo que va a parar el PSOE en las urnas». En la misma línea, la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, señaló que «la presión más potente» que pesa ahora mismo sobre el PSOE de Andalucía y «todos los socialistas» es la posibilidad de que en esta comunidad autónoma «podamos tener una vicepresidencia ocupada por la extrema derecha», en alusión a Vox, al tiempo que expresó su deseo de que la posible candidatura de la diputada nacional Macarena Olona a la Junta en las próximas elecciones autonómicas por parte de dicha formación «movilice a cualquier persona de progreso» que haya «en esta tierra».