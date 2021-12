Gerente del Virgen del Rocío: “Se vuelven a llenar plantas y se van a suprimir fases de las vacaciones de los sanitarios”

¿Cuántos pacientes con Covid tenéis en el Virgen del Rocío y qué porcentaje no está vacunado?

Ahora mismo tenemos 53 pacientes en planta con Covid teniendo en cuenta los que están en el Hospital General y los que están en el Hospital de Emergencia Covid, en el antiguo Hospital Militar, donde se han habilitado tres plantas. Y otros 9 pacientes en UCI. La presión es baja, gracias también a que se ha habilitado este espacio. El 59% de los que tenemos en planta no están vacunados y si nos vamos a las Unidades de Intensivos, allí mayoritariamente los pacientes no están vacunados. Por lo tanto, la vacuna no evita el contagio, pero sí protege de los efectos del virus. Ahora estamos viendo que en las personas sin ningún riesgo está creciendo mucho la incidencia, pero no requieren atención hospitalaria y los que requieren ingreso tienen una evolución más favorable que en las anteriores olas.

¿Cómo ha cambiado la sintomatología de los pacientes a lo largo de este año?

En esta sexta ola estamos detectando un mayor número de contagios y que se está incrementando mucho la incidencia, pero si nos fijamos en la segunda o tercera ola, con una incidencia de 200 teníamos un número de ingresos bastante mayor y además con unos cuadros más graves, que requerían alto flujo respiratorio y largas temporadas en UCI. Ahora el volumen de hospitalización es desde luego mucho menor.

La presión hospitalaria sigue siendo baja, pero sí hay un repunte reseñable de ingresos respecto hace un mes. De hecho, se han triplicado los pacientes en UCI y duplicado los de planta. ¿Teméis que después de Navidad la actividad asistencial sí se pueda ver comprometida?

Por supuesto que estamos notando el aumento de presión. Pero hay que ser muy cuidadoso. El repunte que estamos notando estos días, está motivado fundamentalmente por el puente de la Inmaculada y seguirá subiendo porque normalmente se nota a partir de entre los 8 y los 12 días. De cara a la Navidad hay que seguir con las mismas medidas que hace un año, mascarilla, distancia, lavado de manos. Pero es cierto que para comer te quitas la mascarilla, por eso algunas comunidades están pensando en limitar el número de comensales y mantener las burbujas familiares. La mascarilla la estamos recomendando no solo por el Covid, también por la gripe. Hace un año prácticamente no tuvimos y este ya hemos tenido bastantes ingresos, solo en la guardia de aye, tres. Eso sumado al Covid, puede hacer crecer mucho la presión asistencial.

¿La pérdida de eficacia de las vacunas a lo largo de los meses también puede influir en este repunte de ingresos?

Sí que en determinados pacientes con tratamientos inmunosupresores y en las personas de más edad, los primeros en recibir las vacunas, que tampoco tienen un sistema inmune tan fuerte como los jóvenes, decae la protección y el nivel de anticuerpos. De ahí, el refuerzo con la tercera dosis.

¿Qué opina de la decisión del Gobierno de Baleares de exigir el pasaporte Covid a los sanitarios para el desempeño de su trabajo?

Como gestor de un hospital, es una medida que me parece razonable, lo que no tengo claro es que sea legal. Ante actividades que no son imprescindibles, como la visita de un familiar a un paciente ingresado, sí puede exigirse. Otra cosa es pedir el certificado de vacunación a todos los trabajadores para el desempeño de su trabajo.... no sé si eso tiene encaje legal.

¿Cuántos trabajadores del Virgen del Rocío no están vacunados?

No le puedo decir el porcentaje, pero sí que la vacunación ha tenido una adherencia magnífica. Es muy muy bajo el porcentaje de profesionales que no se han vacunado, en facultativos es nulo y en enfermería sí hay, pero desde luego muy muy bajo.

¿Qué estado de ánimo se respira entre la plantilla después de casi dos años de pandemia y viendo que la presión hospitalaria comienza de nuevo a subir a las puertas de la Navidad?

Nos habíamos hecho ilusiones porque tras la quinta ola ya habíamos tocado suelo, nos habíamos quedado prácticamente sin pacientes en los hospitales andaluces. Que ahora veamos que se nos vuelven a llenar algunas plantas y que tenemos que suprimir incluso algunas de las fases de las vacaciones, no suprimirlas, pero sí reforzar para no cerrar recursos, pues eso desanima un poco. Pero la verdad es que contamos con una plantilla vocacional que antepone el cuidado de los pacientes.

¿Han notado en el Virgen del Rocío la no renovación de parte del personal contratado con los fondos Covid?

Cuando se ha producido una situación extraordinaria se han facilitado todos los recursos materiales y humanos necesarios con un aumento de las contrataciones. Al bajar los ingresos y tocar casi suelo, lo normal es que... en Andalucía se dejaron 12.000 profesionales por encima de lo que había, aunque es cierto que ya partíamos de unas plantillas bastante precarias que vienen arrastrándose desde hace tantísimos años. En este hospital lo que sí sé es que han quedado el 100% de facultativos y en enfermería un 50%, pero que posteriormente se ha seguido contratando. Ahora mismo estamos contratando a parte de ese personal que en un principio quedó desplazado. Este repunte ha hecho que se vuelva a contratar porque se tenía previsto dejar libre algún área del hospital para que los profesionales pudieran disfrutar de las vacaciones y también porque baja la demanda, por ejemplo, de personas que no se quieren operar en estas fechas. Como hemos visto que ese repunte va a seguir ascendiendo ya no se van a dejar esas áreas libres que se habían previsto y por ello hay que reforzar el personal.

¿Dispone de datos de cuántas intervenciones se han llegado a cancelar en el Virgen del Rocío por esta crisis sanitaria?

La apertura, el 1 de febrero, del Hospital de Emergencia Covid nos permitió no tener que repetir lo que hicimos en la primera ola, cuando se paralizó por completo la actividad del hospital para disponer de todos los recursos por si venía una incidencia similar a la de Madrid. Eso no sucedió, pero sí que paralizamos durante un tiempo la actividad quirúrgica, consultas externas, etc. Ya a partir de la segunda ola empezamos a recuperarlo y lo que se hizo fue reforzar la metodología de trabajo del hospital y se insistía mucho en programar la cirugía mayor ambulatoria que no requería camas. Ya en el resto de oleadas, la apertura del hospital de emergencia nos permitió normalizar la actividad quirúrgica, incluso complementándola con jornadas de tarde y fines de semana.