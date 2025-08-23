Muere un segundo herido en una reyerta con arma blanca en Almería

Uno de los heridos en la riña con armas blancas ocurrida en la madrugada del lunes 18 de agosto en Berja (Almería) ha muerto en el Hospital Universitario de Poniente de El Ejido (Almería), donde permanecía ingresado desde el suceso, han informado a EFE fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil. El hombre murió en la noche del viernes 22 de agosto a consecuencia de las lesiones sufridas durante el enfrentamiento, que tuvo lugar en la calle Romero, en la barriada de Cerro Matadero.

Con este nuevo fallecimiento, son ya dos las víctimas mortales de la pelea, en la que también resultaron heridos otros participantes, entre ellos el varón que permanece en prisión provisional como presunto autor material del primer apuñalamiento mortal. Este último fue arrestado el mismo 18 de agosto en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde había sido ingresado por heridas de arma blanca. Tras recibir el alta hospitalaria el miércoles 20, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Almería.

Este órgano acordó al día siguiente su ingreso en prisión provisional mientras avanzan las diligencias, y se inhibió en favor del Tribunal de Instancia de Berja. El detenido estaba siendo investigado por un delito de homicidio consumado y dos delitos de homicidio en grado de tentativa, aunque esta nueva muerte podría modificar la calificación jurídica de los delitos que se le imputan.

Fuentes próximas al caso han señalado a EFE que el investigado sostiene que actuó en defensa propia y para proteger a su familia. Según este relato, un grupo de personas acudió armado con palos y cuchillos a la puerta de su vivienda y, en el forcejeo posterior, se produjo el apuñalamiento mortal. El hombre asegura que intentó inicialmente calmar los ánimos y evitar la pelea, pero que finalmente se vio acorralado en un escenario de violencia en el que él mismo resultó herido.

El abogado del detenido, José Luis Martínez Martínez, ha anunciado a EFE que interpondrá denuncias contra los demás participantes por tentativa de homicidio contra su cliente, así como por los daños sufridos en bienes de la familia, como vehículos incendiados y viviendas atacadas tras los hechos. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para determinar el origen de la riña, esclarecer la participación de cada uno de los implicados y comprobar las circunstancias en que se produjeron las dos muertes. La Policía Judicial continúa recopilando testimonios y pruebas en un caso que ha conmocionado a la localidad almeriense.