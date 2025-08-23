Vive en Barcelona siendo estadounidense pese a que podría cobrar mucho más: "No me mudé por el dinero"

Acomodarse en España siendo extranjero puede ser algo complejo, ya que no solo conlleva acomodarse a una nueva cultura con aspectos muy diferentes, sino que también enfrentarse a un nuevo mercado laboral que implicará una exigencia diferente. Además, las redes sociales son una gran vía para exponer este tipo de experiencias, y así lo ha hecho una mujer de origen norteamericano.

Este ha sido el caso de Krista, también conocida como @kristainspain o 'Krista in Spain', una influencer de origen estadounidense que en la actualidad está residiendo en España, más concretamente en Barcelona. En cuanto al tipo de contenidos que se pueden observar en su perfil, lo más destacado es su proceso de mudanza y adaptación en España o cómo es aquí la vida cotidiana.

"¿Percibes un salario español"

Sin embargo, también pueden recalcarse vídeos que tienen que ver con los retos con el idioma o el trabajo, con los consejos prácticos para aquellos que tengan que afrontar una mudanza, con aspectos legales y laborales en España o con el bienestar y su ritmo de vida. De hecho, sobre uno de estos temas ha hecho hincapié debido al comentario que un usuario publicó en otro vídeo.

Esta publicación ha servido como respuesta a ese mismo comentario, el cual era el siguiente: "Is your salary spanish while living here?", a lo cual se le traduce de la siguiente manera: "¿Tu salario mientras vives aquí es español?". La respuesta por parte de Krista ha sido de lo más concluyente y la ha realizado mientras está tumbada en lo que parece ser el sofá o la cama de su casa.

"No me mudé aquí por dinero, me mudé porque quería vivir aquí"

"Sí, tengo un sueldo español y, efectivamente, es mucho más bajo que lo que ganaba en EE. UU", detalla. Algo muy común entre los españoles es que ellos mismos hagan las maletas y se vayan a un país del extranjero en búsqueda de una oportunidad mucho más satisfactoria que aquí en España no se encuentra. Por lo tanto, siguiendo esta regla de tres, lo normal es que gente de fuera de nuestro país se quede en el suyo porque el trabajo es mucho mejor.

No obstante, esto no tiene por qué pasar así siempre, y ejemplo de ello ha sido 'Krista in Spain', quien también ha aportado las siguientes palabras: "No pasa nada. No me mudé aquí por dinero, me mudé porque quería vivir aquí y no allí". Por ello, ella misma informa a los espectadores que tiene claras cuáles son sus prioridades, las cuales parecen estar siendo cumplidas porque asegura que "estoy bien".

"Me cuesta encontrar un sitio donde vivir por mi salario y la crisis"

Esta intención de Krista es excelente, ya que los españoles siempre reciben con los brazos abiertos a todos quienes aporten su granito de arena. Por otra parte,a esta estadounidense le está surgiendo un gran problema, ya que le "está costando encontrar un sitio donde vivir por mi salario y por la crisis de la vivienda". Finalmente, declara que es "una persona muy exigente" y el testimonio llega a su fin.