Miguel Ángel, el paciente cero de Covid en España: «Nunca imaginé que podía cogerlo»

Como Truman Burkman, Miguel Ángel Benítez creía ser un ciudadano normal, hasta que le engulló la tormenta mediática y le pusieron el título de primer contagiado local de Covid-19 de España. «¿Cómo podía ser, si yo era un simple trabajador de banca que no había viajado a China ni tenido ningún vínculo con ciudadanos asiáticos?», relata este sevillano de 64 años a LA RAZÓN dos años después de aquel episodio.

Por aquel entonces, a finales de febrero de 2019, apenas se contabilizaban en nuestro país 12 casos del nuevo coronavirus, todos ellos de personas que se habían infectado fuera de nuestras fronteras. Pero Miguel Ángel lo había hecho en suelo patrio, concretamente en la comunidad andaluza, y él no supo trazar el origen. El suyo fue un diagnóstico de gran trascendencia porque significaba que el virus estaba circulando por España desde hacía tiempo sin ser detectado y le tocó a este sevillano ser el paciente cero de España. «Por mi estilo de vida yo nunca imaginé que podía coger aquello porque se veía como una enfermedad que estaba en China y con la que era imposible que yo tuviera relación», rememora.

Todo empezó después de una convención en Málaga organizada por el banco en el que trabajaba. Unos días después de asistir empezó a encontrarse mal. No fue hasta una semana después cuando acudió a su médico de cabecera, quien tras auscultarle le mandó a Urgencias. «En el Virgen del Rocío me confirmaron que tenía una neumonía bilateral, que lo que se veía en las radiografías era feo, pero no sabían decirme qué lo había originado», cuenta Miguel Ángel. A los dos días de ingreso le aislaron «porque la fiebre no remitía pese al tratamiento» y le hicieron la prueba del Covid. Dio positivo. «No me lo podía creer, si yo no había estado en China, me parecía increíble», apostilla.

Salud Pública comenzó entonces el rastreo para, en primer lugar, hallar el origen del contagio y en segundo, mitigar la expansión del virus entre los contactos de Miguel Ángel. «Infecté a mi médico de cabecera, aunque él fue asintomático, y acabaron mandando a casa a 69 sanitarios del centro de salud». «Imagínate que ahora hicieran eso con cada positivo, no habría Sanidad», reflexiona. En su trabajo también hicieron una importante labor de investigación y fue ahí cuando las autoridades sanitarias descubrieron que el origen del brote estaba en un compañero del banco que antes de asistir a la convención en Málaga tuvo contacto con una pareja de chinos. «Yo ya estaba aislado en el hospital y no me enteré de nada. Después los compañeros me contaron que habían llamado a un montón de ellos para hacerles las pruebas». Entonces detectaron al que había estado en contacto con una pareja China y que se había infectado de forma asintomática. Después contagió a Miguel Ángel.

De su estancia en el hospital, este sevillano recuerda el «sentimiento de culpabilidad que me generó la situación por si había infectado a mi familia»: «Había estado durmiendo con mi mujer y, además, mi hijo me visitó con mi nuera estando ingresado en el Virgen del Rocío antes de que me aislaran. Incluso un amigo íntimo se quedó a dormir una noche para dar descanso a mi familia. Hasta que confirmaron el negativo en Covid de todos ellos no me quedé tranquilo», recuerda. Pese a todo, «y gracias a que no soy hipocondríaco, mantuve la calma» Asegura que «confió a ciegas» en el equipo médico que le atendió. “Me propusieron un tratamiento experimental, inyectarme un antiviral que se utiliza con los pacientes VIH y dije que sí. Con cada inyección me quedaba hecho un trapo, pero funcionó». A los siete días, Miguel Ángel salió del hospital.

Una vez en casa, «pasé una semana aislado en mi habitación» y cuando se acabó la cuarentena «salí purificado». Aunque pocos días después tuvo que volver a encerrarse en casa al declararse el confinamiento. «Se me cortaba el cuerpo cuando veía lo que estaba pasando, la saturación de los hospitales, las cifras de muertos... doy gracias a Dios de haber pasado el virus sin secuelas con lo poco que se conocía de la enfermedad entonces». Gracias a que el fue el paciente cero, reconoce, «pude tener todos los medios a mi disposición, de lo que estoy muy agradecido». La parte negativa fue el acoso mediático. «Me agobié, me llamaban insistentemente con las mismas preguntas y yo no estoy acostumbrado a eso», sostiene.

Más de 1,2 millones de contagios en Andalucía

Miguel Ángel se convirtió en el primer caso de Covid en Andalucía. Desde el suyo, Salud ha notificado más de 1,2 millones de contagios y más de 12.000 fallecidos. Gracias a la alta cobertura de vacunación, que en Andalucía supera el 92%, se ha conseguido reducir la tasa de mortalidad hasta el 1,3%, cuando en la primera oleada llegó a superar el 16%.