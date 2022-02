Cuatro municipios de Málaga prohíben regar los huertos y los baldeos con agua de la red

Cuatro municipios del norte de la comarca malagueña de Antequera que suman unos 17.000 habitantes han optado por prohibir usar el agua de las redes municipales para el riego de huertos, el baldeo de calles, llenar piscinas o lavar vehículos ante la situación de grave sequía que se sufre.

Mollina, Alameda, Humilladero y Fuente de Piedra son las localidades que han anunciado esas restricciones, que consideran preventivas y “de sentido común”, y la última de ellas además penalizará los consumos excesivos, según ha asegurado a EFE su alcalde, Siro Pachón, mientras las otras estudian aplicar también esa otra medida.

Ha explicado que se pretende concienciar a la población ante una situación “crítica” por la sequía, “la peor en 80 años”, que hace que haya escasez de reservas en los acuíferos que comparten los cuatro municipios, que están sobreexplotados, y que les ha llevado a efectuar un llamamiento colectivo a los vecinos para efectuar “un uso racional y responsable del agua”.

Fuente de Piedra ha anunciado el incremento en un 25 por ciento de la tasa de agua a los contribuyentes que superen un consumo de 75 metros cúbicos al trimestre para evitar “el despilfarro y consumo excesivo”.

Con todas estas medidas se pretende evitar que en verano no haya agua en los grifos por el descenso de los niveles al no llover y no descartan mayores restricciones si se agrava la situación en los próximos meses, por lo que las cuatro localidades han emitido un bando municipal ante estas circunstancias.