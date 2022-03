Andalucía sube su tasa por tercer día consecutivo hasta los 285

Andalucía ha registrado este jueves 17 de marzo un total de 2.753 positivos por Covid-19 en 24 horas, 68 menos que los notificados el mismo día de la semana pasada, al tiempo que ha sumado 15 fallecidos, uno menos que la jornada anterior.

Según los datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la tasa en la región se mantiene en 285,9 casos por cada 100.000 habitantes, 1,1 puntos más que el miércoles, y sube así por tercer día consecutivo.

Los 2.753 contagios de este jueves se notifican tras los 2.360 del miércoles, los 2.266 del martes, los 3.087 del lunes (72 horas), los 2.736 del viernes, los 2.821 del jueves pasado.

Por provincias, Málaga es la que más positivos registra con 833, seguida de Cádiz con 484, Sevilla con 346, Granada con 266, Almería con 248, Huelva con 233, Córdoba con 174 y Jaén con 169.

Respecto a los 15 fallecidos, cinco se notifican en la provincia de Sevilla, tres en Jaén y Málaga, y uno en Almería, Córdoba, Granada y Huelva, respectivamente.

¿Una séptima ola?

El consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, no prevé que a corto plazo haya una séptima ola virulenta de la covid-19 y ha recordado que la sexta está ahora mismo en una “línea plana” y que todavía hay que mantener la precaución, sobre todo ante la Semana Santa y las fiestas populares que se avecinan.Aguirre, en declaraciones a los periodistas.

Ha pedido que la Semana Santa y el periodo de fiestas de primavera se vivan “con muchísima precaución y con contención”.Ha dicho que espera “un flamante y glorioso Domingo de Ramos” y ha explicado que muchos andaluces quieren recuperar “esa bulla” de los eventos de primavera, pero debe ser “con prudencia”.Ha recordado que la Organización Mundial de la Salud no ha alertado de ninguna variante pi (siguiente letra en el abecedario griego tras ómicrom), por lo que “no se prevé a corto espacio de tiempo una virulenta séptima ola”.

El consejero ha explicado que sí se registrarán subidas y bajadas en la actual sexta ola, los denominados “dientes de sierra”, pero ha asegurado que la presión asistencial es del 3 por ciento, por lo que se absorbe sin problema por el sistema sanitario. Posteriormente, Aguirre ha hecho un repaso a la evolución de la pandemia en Andalucía y sus repercusiones en el sistema público sanitario.Ha explicado que el principal objetivo de la Junta ha sido garantizar la asistencia sanitaria, de la que ha dicho que ha “funcionado bien”, pese a la “gran tensión” que se produjo durante la tercera y sexta ola, con “meses muy duros” en la Atención Primaria.

Como ha defendido en otras ocasiones, ha asegurado que la pandemia se ha convertido en una “oportunidad” porque se han abordado cambios estructurales en el sistema, con una transformación “profundísima” en la Atención Primaria, y ha concluido que la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la sanidad pública ha sido “clara y contundente”.Como ejemplo de ello, ha destacado que el gasto por habitante y año ha pasado de algo más 1.200 euros a 1.470 euros en el 2021, y que el presupuesto destinado a la sanidad ha crecido un 31 por ciento respecto al 2018, primer año de la legislatura.Otros hitos han sido la integración de las cinco agencias públicas, formadas por 9.000 trabajadores, en una única red asistencial, así como el aumento de los contratos de profesionales sanitarios y la estabilidad de la plantilla (dos de cada tres son ya fijos).

También ha resaltado la reducción de las listas de espera en un 14 por ciento y la mejora de las infraestructuras sanitarias con 1.458 camas hospitalarias más y 490 en las UCI, además de la puesta en funcionamiento de nuevos hospitales, como el Militar de Sevilla, y centros de especialidades.Ha lamentado, no obstante, que el “tripartito”, en referencia al PSOE, Unidas Podemos y Vox, no apoyaran los Presupuestos de Andalucía para 2022, lo que ha sido “un auténtico frenazo” de todos los cambios que se estaban abordando.El consejero andaluz de Salud ha contrapuesto la gestión de la Junta con la del Gobierno central, que “no ha aprovechado la oportunidad” para impulsar iniciativas, como la aprobación de una Ley de Pandemia que “cohesionara” a todo el territorio.”Hemos estado al pairo de lo que dijeran los tribunales al no haber una legislación clara”, se ha quejado, al tiempo que ha lamentado la “falta de coordinación” y ha denunciado que la cogobernanza “no ha funcionado”. EFE