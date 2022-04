Cardenete asegura que la “misión” que le ha dado el presidente “es culminar la labor de Javier Imbroda”

El nuevo consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha señalado que la “misión” que le han encargado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, es que la tarea del equipo, que se mantiene igual, “es culminar la labor de Javier Imbroda en estos tres años, donde había conseguido dar un vuelco a la educación en Andalucía”.

En declaraciones a los medios en Sevilla, Cardenete, que tomará posesión como consejero el próximo martes, ha destacado que “es un honor haber asumido esta responsabilidad que tanto el presidente como el vicepresidente tuvieron a bien tras el fallecimiento de Javier Imbroda”, toda vez que ha añadido que “todos hemos sufrido durante estos días una montaña rusa de emociones”.

Así, ha afirmado que tras comunicarle el presidente que la persona indicada para asumir Educación era él, “se le ha unido en estos días un sentimiento contradictorio, por un lado de enorme orgullo de ser consejero de mi comunidad, pero también un sinsabor porque voy a ocupar el puesto de Javier Imbroda, que es absolutamente insustituible”.

Ha trasladado que “formalmente sustituye a Javier Imbroda pero no voy a sustituir jamás en la vida a Javier Imbroda”, para añadir que “se incorpora a un equipo magnífico tanto en la semblanza personal como profesional, que ayer me recibió con los brazos abiertos”, y que tras entrar en el despacho de Imbroda y “observar sus balones de baloncesto y sus camisetas firmadas he dado la instrucción de que siga exactamente igual”.

De hecho, ha añadido, “esta es la misión que me han encargado el presidente y el vicepresidente, que la tarea del equipo, que se mantiene exactamente igual, es culminar la labor que Javier Imbroda en estos tres años, donde había conseguido dar un vuelco a la educación en Andalucía”, y pone como ejemplo la FP Dual, “donde el equipo ha conseguido bajar diez puntos la tasa de desempleo juvenil”.

Así, ha destacado que lo que se hará “durante estos meses que quedan de legislatura es culminar los tres pilares que Javier dejó organizados”, como son “la búsqueda de la excelencia académica en todos los niveles educativos y la excelencia deportiva, con buenas noticias en el corto y medio plazo para Andalucía, una excelencia absolutamente unida a un proceso ya inevitable de digitalización, junto a la FP Dual, la gran apuesta para que en Andalucía los jóvenes tengan futuro profesional, y sin dejar a nadie atrás”.

“Javier Imbroda tenía muy claro que había que apoyar a todo aquel que ese ritmo le pudiera costar y esa atención a la diversidad va a formar parte del pilar”, ha subrayado Cardenete, quien ha añadido que todo esto se realizará con “dos hitos fundamentales, cerrar el curso 21/22 con la escolarización y preparar el curso 22/23″. “Esa es la misión, eso es lo que se me ha pedido y para ello tengo un equipo, que ya es mi equipo, que ha sufrido mucho en lo personal, y con el que trabajaré lo que nos quede de legislatura”.

El nuevo consejero de Educación también ha querido tener unas palabras para el que fue su equipo en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que “han sido años difíciles y los echo de menos, como no puede ser de otra forma”, toda vez que ha apuntado que “desgraciadamente hay que cerrar el duelo y seguir en este tren que ya estaba en marcha” y lo que “vamos a hacer es aumentar el ritmo, si es posible, hasta que acabe la legislatura”.

“ESTOY CENTRADO EN LO QUE ESTOY CENTRADO”

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas sobre las perspectivas de la Consejería ante la probabilidad de convocar elecciones en junio, Cardenete ha respondido que “el consejero de Educación y Deporte no está en eso en estos momentos, está en cerrar el curso 21/22 y trabajar en el siguiente”. “Esa es la misión que me han encomendado, y todo lo demás lo dejo a otros compañeros del Consejo de Gobierno, que reflexionen, y, sobre todo, al presidente que tendrá que tomar una decisión de forma coordinada con el vicepresidente”.

“En estos momentos estoy centrado en lo que estoy centrado. Entiendo que para el ciudadano y el Gobierno es un tema muy importante, pero ahora mismo lo que me preocupa es que empiecen a dar información sobre matriculaciones, problemas en los centros u obras pendientes. Eso es lo que a mí me preocupa y de lo otro me informarán en el primer Consejo de Gobierno y palparé qué es lo que está ocurriendo”, ha manifestado.

Al respecto, ha añadido que “las declaraciones son declaraciones y para mí lo prioritario es la misión que se me ha encomendado y la que voy a cumplir, teniendo muy claro el legado de Javier Imbroda y cumpliendo lo que él querría que su sustituto tiene que hacer”, ha abundado Cardenete.

Además, y cuestionado sobre la negociación que mantienen la Consejería y los sindicatos de educación para la equiparación salarial de los docentes andaluces, ha afirmado que “se reunirá” con toda la comunidad educativa y que “están trabajando en este tema, uno de los últimos que Javier impulsó, y la información que me llega es muy positiva”.

APUESTA POR EL “MANTENIMIENTO” DE DOCENTES DE REFUERZO COVID

Por último, y acerca de la continuidad de los profesores de refuerzo Covid, el nuevo consejero ha recordado que “ya se ha hecho algo parecido en salud, porque el Covid no ha desaparecido”, pero ha agregado que “hablar de futuro es hablar de predisposición presupuestaria”. “Se ha producido un mantenimiento, no total porque ya no estamos en marzo de 2020, pero lo normal sería un mantenimiento para poder dar cobertura a algo que todavía sigue no siendo normal”, ha concluido.