Ecologistas creen que Doñana está “en el momento de mayor riesgo” desde su creación

Las organizaciones WWF, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han vuelto a llamar hoy la atención sobre el estado en el que se encuentra el Espacio Natural de Doñana remarcando que está “en el momento de mayor riesgo” desde que se creara el Parque Nacional en 1969.

Representantes de estas tres entidades han visitado este miércoles girado zonas de Doñana especialmente afectadas por la falta de agua debido a la extracción ilegal.

En representación de estas tres entidades, el coordinador de WWF para Doñana, Juanjo Carmona, ha indicado, en declaraciones a los periodistas, que el espacio natural está “realmente en un punto de inflexión muy importante” al estar en estos momentos en tramitación en el Parlamento andaluz la proposición de ley impulsada por PP, Cs y Vox para regular nuevos regadíos en el entorno del espacio natural.

“Se encuentra en el momento de mayor riesgo desde que se crea el Parque Nacional y lo hace con un nuevo marco: el cambio climático ya no es algo de futuro es algo de presente y tenemos un acuífero que desgraciadamente no hemos sido capaces de cuidar por más que digamos que sí”, ha dicho.

Se ha preguntado qué hubiera ocurrido si en vez de empezar a explotarse el acuífero en los años 80 se hubiera hecho a principios del siglo XX y nos lo hubiéramos encontrado entonces en la situación que está ahora mismo: “Qué diríamos hoy día si nos hubieran dejado el acuífero sin agua, qué economía podríamos tener en Doñana, pues eso es lo que estamos haciendo nosotros...”.

Ha remarcado que el acuífero, hoy esquilmado, “a estado ahí durante generaciones a disposición de los ciudadanos incluso se ha bebido agua de él; hoy día no se puede hacer uso del mismo porque está sobreexplotado y eso es una realidad, es innegable, los datos objetivos están ahí, los da la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.

Si esta realidad, ha añadido, “le sumamos que no llueve, que las marismas están secas, llevan cinco años ya así, ¿qué Doñana vamos a tener en los próximos años?”.

Carmona ha advertido de que “si no conseguimos recuperar las aguas superficiales, que el Guadiamar vuelva a fluir, que el acuífero se recupere y que las lagunas vuelvan a tener vida seguramente la Doñana que se ha conocido desaparezca pero es que esto no solamente tendrá un efecto sobre el medio ambiente, ya que si no hay agua tampoco va a haber economía”.

“Si hubiéramos dejado que todo aquel que quisiera plantara un pozo y regara, seguramente en los próximos años no haya agua para absolutamente nadie, ni para los agricultores legales ni para aquellos que están regando ilegalmente nosotros creemos que hay que defender a los regantes legales y por ellos, también estamos trabajando”, ha indicado.

De su lado SEO/BirdLife ha urgido hoy a actuar sobre “los últimos refugios de biodiversidad de Doñana: el arroyo de la Rocina, uno de los principales aportes de agua de la marisma del Parque Nacional de Doñana, y las marismas de la aldea de El Rocío, una zona de vital importancia para las aves migratorias de Europa.

Ambas masas de agua, situadas en el término municipal de Almonte (Huelva), cuentan con el mayor grado de protección nacional e internacional, sin embargo, son “ecosistemas degradados y su biodiversidad asociada se encuentra gravemente amenazada”, ha indicado la organización conservacionista en un comunicado.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), estas masas de agua se encuentran en “mal estado cuantitativo” y “mal estado químico” a causa de la sobreexplotación y la contaminación por fertilizantes derivados en ambos casos de las fincas en regadío dedicadas principalmente a la producción de frutos rojos ubicadas a lo largo de la cuenca del arroyo.

Esta situación, ha indicado SEO, se ve agravada en situaciones como el reciente ciclo de sequía, algo que “no será un hecho puntual, sino una constante entre los países de la cuenca mediterránea”, tal y como señalan los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Para Carlos Davila, responsable de la Oficina Técnica de SEO/BirdLife en Doñana, “la biodiversidad es un indicador de la calidad de los ecosistemas y en Doñana hace tiempo que se evidencia una tendencia negativa entre gran parte de las poblaciones de especies que pueblan lo que fuera el último paraíso natural europeo”.

“La marisma se inunda cada vez más tarde y durante menos tiempo, mientras las lagunas costeras desaparecen; es urgente actuar sobre los últimos refugios de biodiversidad, como el arroyo de La Rocina y la Madre de las Marismas, increíblemente ausentes del Plan de restauración hídrica Doñana 2005, ejecutado a partir del desastre ecológico generado por el vertido de la mina de Aznalcóllar, en 1998″, ha añadido.

Entienden desde la organización que es necesario la aplicación de medidas de gobernanza que impidan que continúe la degradación de estos humedales, reducir las extracciones de agua asegurando su caudal ecológico y eliminar la entrada de contaminantes agrícolas.

Igualmente, consideran que la restauración ecológica debe promover los filtros verdes, actuar sobre la colmatación por exceso de sedimentos, el control de predadores oportunistas, la protección de las colonias de cría de aves, la erradicación de especies invasoras y la eliminación de basuras”, subraya Davila.

De su lado, la secretaria general de Podemos Andalucía y portavoz de UP por Andalucía, Martina Velarde, ha criticado este miércoles que el PP “trate de legitimar el abuso y el fraude” con la proposición de ley para regular nuevos regadíos en el entorno de Doñana, cuya tramitación parlamentaria ha pedido que se paralice.

La dirigente se ha pronunciado así durante la visita que ha realizado a Doñana junto al diputado y portavoz de Alianza Verde, Juantxo López Uralde, el coordinador provincial de IU, Marcos Toti, y representantes de las organizaciones WWF, Ecologistas en Acción, SEO Bird Life y la plataforma Salvemos Doñana.

Velarde ha indicado que esa nueva regulación “esquilmará los recursos hídricos de Doñana hasta desecar el paraje”, por ello ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que la paralice y “se siente a dialogar con los movimientos ambientalistas y los agricultores que operan en la zona desde el respeto a las leyes para asegurar la supervivencia de un paraje natural único en Europa y de valor ambiental incalculable”.

La delegación, que va a recorrer a lo largo del día las zonas que presentan una mayor afección como resultado de la extracción masiva e ilegal de aguas subterráneas, tiene por objeto visibilizar la situación de vulnerabilidad hídrica de este entorno y realizar una llamada de atención a agentes políticos y sociales sobre la necesidad de adoptar nuevas y urgentes medidas que no pasen por la legalización de nuevos regadíos.

Velarde ha lamentado además que el PSOE-A se ponga de perfil ante los ataques contra la biodiversidad onubense y ha anunciado que UP ha registrado en el Congreso una iniciativa para que el Gobierno central refuerce la investigación y detección de las captaciones de agua ilegales así como en la adopción de medidas para conservar un buen estado ambiental en las marismas del parque nacional.

Ha considerado que la proposición de ley representa una “bofetada” a todos aquellos que han intentado llevar adelante su actividad agrícola desde el respeto a las reglas.

Por últimoha aseverado que la apuesta de UP por Andalucía es establecer un conjunto de políticas que permita la restauración y la recuperación hídrica de Doñana y su entorno, lo cual pasa por “una lucha sin cuartel contra los abusos y el fraude, por una puesta en valor de las políticas ambientales y por asumir de manera seria las indicaciones de las instituciones europeas”.