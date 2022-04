Los comicios andaluces en junio dejarán obras sin inaugurar y leyes en el cajón

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya no oculta su intención de convocar las elecciones autonómicas en junio, con el objetivo de aprobar cuanto antes un presupuesto que permita afrontar la actual dinámica inflacionista. Si finalmente opta por llamar a las urnas antes del verano, no cortaría la cinta de obras que llevan años estancadas, heredadas de la etapa socialista, y no vería culminados otros proyectos que se han convertido en emblemas del Gobierno del cambio. Además, la agenda legislativa quedaría incompleta, aunque el grueso de las iniciativas, salvo las cuentas, las ha salvado con apoyos a derecha e izquierda.

Una infraestructura vital para la movilidad de Málaga es el metro, cuyo tramo hasta el centro estará operativo en agosto, coincidiendo con la Feria. Si Moreno convoca los comicios en junio no llegará a tiempo a la apertura del suburbano hasta las estaciones de Guadalmedina y Atarazanas, en pleno centro turístico, económico y administrativo de la capital de la Costa del Sol. Actualmente los vagones realizan las denominadas pruebas de gálibo, que consisten en comprobar el funcionamiento de las catenarias, el circuito eléctrico y la altura de la infraestructura. Los trenes circulan a una velocidad similar a la de una persona caminando y en mayo aumentará a 20 kilómetros por hora.

El compromiso de la Junta con el metro malagueño no acaba aquí. Este año quedará redactado el proyecto hasta el Hospital Civil y las obras se podrán licitar el próximo año. Si se cumplen los plazos, los trabajos podrán estar terminados en 2027.

Hace 20 años que se planteó el tranvía de la Bahía de Cádiz, una infraestructura que en el último trienio se ha impulsado de manera considerable. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, anunció recientemente que se pondrá en funcionamiento el próximo mes de julio, por lo que Moreno tampoco llegará a tiempo. Cofinanciado con fondos Feder de la Unión Europea, consta de un trazado de 24 kilómetros entre Chiclana y Cádiz, incluido el aprovechamiento de la vía ferroviaria de Cercanías, que suma más de diez kilómetros de trazado compartido. Cuenta con 21 paradas, de las que cinco corresponden a las estaciones de Cercanías de Cádiz capital. Los potenciales usuarios ascienden a 234.000, que viven en el radio de influencia de estas paradas. Se contará inicialmente con siete trenes, que aumentarán a diez en 2023.

El antiguo hospital militar de Sevilla se ha convertido en uno de los grandes logros del Gobierno de PP-Cs, por el momento en el que se reabrió y por tratarse de un centro que estuvo abandonado por los sucesivos gobiernos socialistas. El próximo verano recuperará al cien por cien su actividad asistencial, con todas sus plantas operativas con 500 camas en total y 25 plazas UCI. Moreno tampoco podrá reinaugurar este espacio antes de las elecciones.

El pasado mes de febrero cumplió un año desde su reinicio. Se puso en marcha para atender a pacientes covid durante las oleadas más virulentas de la pandemia y sirvió para aliviar la presión asistencial de los hospitales de referencia de la provincia: el Virgen del Rocío, el Macarena y el Valme.

En cuanto a la actividad parlamentaria, quedan varias iniciativas pendientes que han superado el debate de totalidad, faltando el debate final con la incorporación de las enmiendas. Se trata de los proyectos de ley de Policías Locales, de Economía Circular, de Atención a las Personas con Discapacidad y la norma que aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. El proyecto de ley de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría no ha superado aun el debate de totalidad.

Otra iniciativa que quedará paralizada con la convocatoria electoral es la proposición sobre los regadíos de Doñana, que ha generado una amplia polémica entre los grupos.