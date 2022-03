Juanma Moreno: «Es falso que se haya planteado una amnistía a los regadíos ilegales»

El Día del Agua volvió a poner en el punto de mira la polémica con los regadíos de Doñana tras la carta promovida por los ecologistas de WWF en la que una veintena de cadenas de supermercados europeas expresan su preocupación porque la proposición de ley del PP, Cs y Vox prospere, alertando de la no comercialización de frutos rojos de Huelva. Juanma Moreno no escurrió el bulto y, al ser preguntado tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado en Carmona (Sevilla), insistió con rotundidad en que es «categóricamente falso que se haya planteado una amnistía a los regadíos ilegales». «No es cierto», reiteró con vehemencia, admitiendo «el desgaste» que está asumiendo el Gobierno regional con la propuesta parlamentaria pero «estamos aquí para gobernar» y «tomar decisiones ponderadas en beneficio del conjunto» de la sociedad. Actualmente, los embalses de Andalucía han recuperado agua por segunda semana, pero aún guardan un 14,36% menos que hace un año.

Moreno volvió a explicar que se está tratando de «dar solución a un problema de lustros» como es el del regadío en Doñana. El presidente andaluz subrayó que su Gobierno ha dado pruebas «más que evidentes de la protección» del medio ambiente. Precisamente hoy trascendió que la Junta ha declarado inviable a efectos medioambientales el proyecto para construir más de 108 hectáreas de invernadero en Almería por el impacto en los recursos hídricos. En el caso de Doñana, explicó Moreno, la protección «además la tiene garantizada por múltiples vías» como «las leyes autonómicas, la legislación básica del Estado y directivas europeas».

Los regantes solicitan «diálogo» a los supermercados porque «están siendo engañados»

El presidente andaluz insistió al Gobierno central en la petición para que «acometa las obras hidráulicas», como el trasvase Tinto- Odiel-Piedras. «Son aguas superficiales. No queremos aumentar regadíos, algunas zonas están a 30 kilómetros del parque», señaló Moreno, que habló de «una alarma desproporcionada» y exigió al Gobierno central –que también se opone a la propuesta parlamentaria, para la que el PSOE-A se abstuvo provocando un conflicto interno– que «plantee una medida que concilie los intereses históricos con el parque». Moreno insistió en que se está tramitando un proyecto de ley para «tomar la decisión más acertada» y que participen todos los actores en el proceso. El presidente andaluz recordó que se trata de «un problema de décadas». «¿Por qué el PSOE no habla claro y se abstiene en el Parlamento. Está en tierra de nadie», criticó Moreno ante el desgaste de «la campaña de desinformación con cosas que no son ciertas» sobre la ampliación de regadíos en el entorno del Parque Natural de Doñana. Moreno indicó que la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, mantuvo una entrevista con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para «trasladar la información que tiene este Gobierno». Moreno matizó que la carta que ha recibido no es de los supermercados europeos sino de una organización ecologista, «que es la que nos nos traslada que una serie de supermercados» discrepan de esa posibilidad. «Hasta ahora ninguna cadena de distribución se ha dirigido a Andalucía».

La Junta ve inviables más de 108 hectáreas de invernadero en Almería por el impacto hídrico

Por su parte, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva solicitó «diálogo» a las 23 cadenas de supermercados europeas porque, a su juicio, «están siendo engañadas». El presidente de la Plataforma, Romualdo Macías, lamentó que «se oiga solo una parte, la de los ecologistas, y no se tenga en cuenta la voz de los que trabajan cada día esos frutos rojos».

Por su parte, Vox acusó a WWF de «desinformar» a los supermercados sobre los regadíos. De su lado, Unidas Podemos pidió a Moreno que cese en la «postura temeraria» con Doñana.