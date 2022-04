Juanma Moreno recuerda a Javier Imbroda: «No queremos ni debemos olvidar su legado»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha recordado, muy emocionado y con lágrimas en los ojos en algunos momentos de su discurso, la figura del ex entrenador de baloncesto y consejero de Educación y Deporte Javier Imbroda, del que ha asegurado que deja un “legado” que “no queremos ni debemos olvidar”. Moreno ha realizado estas declaraciones en un acto en Málaga, en el que la Ciudad Deportiva de Carranque pasa a denominarse ‘Javier Imbroda’ por acuerdo del Consejo de Gobierno en homenaje al entrenador de baloncesto y consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía fallecido el pasado 2 de abril.

”He tenido la fortuna de conocer a Imbroda en esta legislatura y no he tenido la fortuna de conocerlo antes, algo que lamento profundamente”, ha comenzado su discurso el presidente andaluz, que añade que conocía su dimensión pública por el deporte, pero no la privada, con la que ha comprobado su “talla humana”. Ha asegurado que Imbroda era “una persona noble, buena y que se preocupaba por los demás”, capaz de “mover el mundo con su carácter y fortaleza” y que no tenía miedo a decir te quiero de una manera “honesta y sincera, algo que “no es habitual en una sociedad tan fría”, lo que es “insuperable” para Moreno.

”La intensidad que he vivido con él hace que lo quiera”, continuaba apesadumbrado Moreno, que ha cerrado un acto emotivo en el que ha habido lágrimas, un minuto de aplausos y una orquesta de música clásica y en el que ha estado presente la familia y amigos del ex consejero de Educación y Deporte. Para Moreno, Imbroda “ha sido el mejor consejero de Educación y Deporte de la historia de Andalucía” y pone de ejemplo la consecución de la celebración de tres Copas del Rey en el estadio La Cartuja de Sevilla, en un campo “que estaba abandonado” y de partidos de la Eurocopa en la capital andaluza.

”En el ámbito educativo, la tasa de abandono de Andalucía es la más baja de la historia, esto es fruto del trabajo”, ha continuado Moreno, que se ha dirigido al cielo y ha aseverado, con el recuerdo a Imbroda, que “lo queremos mucho”. ”Tú vales mucho y siempre vas a estar con nosotros”, ha finalizado el presidente. Al acto ha acudido también el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha señalado que este acto permite recordar la “inolvidable figura” de Imbroda de manera “física y permanente” y que hará que Imbroda siempre esté “en recuerdo de España y de Andalucía”.