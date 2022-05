Andalucía necesita informáticos y mozos de almacén

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha identificado en un estudio con aportaciones de actores económicos que hay una alta demanda de trabajadores formados en sectores como comercio y marketing, informática y telecomunicaciones, hostelería y turismo, logística o administración y gestión, entre otros. Al hilo del fenómeno visto en España de las vacantes disponibles sin cubrir, desde el Gobierno andaluz se indica que se está tratando de «dar respuesta» a las necesidades de los sectores productivos potenciando la Formación Profesional. No se dispone de números concretos de cuántos trabajadores se demandan en cada ámbito, aunque desde la Consejería se subraya que se van sacando plazas de formación en función de la demanda que perciben, lo que ha hecho por ejemplo que se oferten 825 plazas en hostelería o alrededor de 1.800 en las construcción, apuntó en declaraciones a Europa Press el director general de Formación Profesional para el Empleo, Joaquín Pérez Blanes.

«Tratamos de no duplicar la oferta formativa. Donde no llega el sistema formativo, aparecemos nosotros», destacó Pérez, que reivindicó el papel de la Formación Profesional para acceder al empleo –«no formamos para obtener un título, sino para obtener un trabajo», dijo– y lamentó que no se la haya puesto siempre «en la atalaya que le corresponde», apuntando que puede ser un camino importante para cubrir las vacantes demandadas por el mercado.

Precisamente la formación, y más concretamente un presunto desfase entre ésta y las necesidades del mercado laboral, es visto como uno de los posibles motivos que llevan a que actualmente haya 109.000 empleos que se quedan sin cubrir en España, un asunto que esta semana ha cobrado actualidad con la reunión entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para tratar de encontrar las causas y con ello plantear soluciones.

En lo referido a Andalucía, desde la Consejería se apunta que se trabaja en «dos líneas» para analizar el comportamiento del empleo y de las necesidades de sectores productivos. Una de ellas ha sido elaborar un estudio de necesidades formativas, «identificado con todos los actores», lo que incluye empresas, universidades y agentes sociales y económicos, qué se necesita. «La representatividad de las familias profesionales más demandadas en ese estudio son comercio y marketing, informática y telecomunicaciones, hostelería y turismo, lo que es agraria, servicios socioculturales, transporte y mantenimiento de vehículos, logística y todo lo que es administración y gestión». «Son familias muy globales, luego hay que ir a cada provincia».